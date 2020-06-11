"تويتر" تسعى للحد من تشارك مقالات قبل قراءتها

المصدر: أ ف ب

أعلنت خدمة "تويتر" أنها تختبر خاصية جديدة تهدف إلى الحد من مشاركة المقالات من قبل مستخدمين لم يقرأوها.

وتهدف هذه الخاصية التي يُسأل من خلالها المستخدمون عما إذا كانوا قد قرأوا منشورا قبل إعادة نشره، إلى خفض نسبة انتشار المعلومات غير المؤكدة.

وقال فريق الدعم التقني في "تويتر"، "قد تثير مشاركة مقال نقاشا، لذلك، قد ترغب في قراءته قبل نشره على تويتر".

وأوضح التطبيق أنه سيختبر الميزة الجديدة على الهواتف العاملة بأنظمة "أندرويد" سعيا "إلى تعزيز النقاشات المستندة إلى معلومات دقيقة".

وقالت الشركة "عندما تعيد مشاركة مقال لم تفتحه على تويتر، قد نسألك ما إذا كنت ترغب في فتحه أولا".

وفي رد على أحد المستخدمين، شرحت خدمة "تويتر"، "أردنا اختبار طريقة لتحسين نوعية المناقشات منذ بدايتها".

لكنها أشارت إلى أن المستخدمين "سيكون لديهم الخيار دائما" بالمضي قدما في إعادة نشر التغريدة.

وتحاول "تويتر" ومنصات أخرى احتواء المعلومات الخاطئة والمضللة.

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