خبير عقاري إماراتي يقنع 10 آلاف مواطناً بالاستثمار في العقارات

المصدر: دبي – البيان

نجح الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إحدى شركات الوساطة العقارية في الإمارات، في إقناع أكثر من 10 آلاف مواطناً إماراتياً للاستثمار في القطاع العقاري في دولة الإمارات على مدار 13 عاماً.

ويعد هذا انجازاً يضاف إلى سجل النجاحات التي حققتها شركة "دبليو كابيتال" التي تأسست في عام 2007.

وفي معرض تعليقه، تحدث وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "حرصت الشركة منذ تأسيسها على الاهتمام بفئة المستثمر المواطن، ودائماً ما كانت تهدف في المجمل إلى نشر ثقافة الاستثمار العقاري، لتكون أحد الحلول الادخارية، عبر الدعوة إلى تبني ممارسات جديدة بين شباب المواطنين كضمان لمستقبلهم".

وقال الزرعوني، أن "الشركة ركزت في حملاتها التسويقية المبتكرة التي أطلقتها خلال ثلاثة عشر عامًا، على شباب المواطنين والأسر في الإمارات، حول ضرورة الادخار والاستثمار في العقارات، وقد حققت النتائج المرجوة منها، بعد الإقبال الكبير على المبيعات للمشروعات التي تقوم الشركة بتسويقها".

ولدي "دبليو كابيتال" العديد من علاقات التسويق الحصرية الأخرى مع مجموعة مختارة من المطورين في دبي على رأسها إعمار العقارية، الأمر الذي يتيح لها تلبية تطلعات جميع العملاء، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية بأسعار منافسة للغاية.

وأضاف الزرعوني: "يحظى المواطنون بأهمية خاصة من جانب الجهات التنظيمية للقطاع العقاري في الدولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تهدف مُؤسّسة التنظيم العقاري في دبي إلى تعزيز دور المُواطنين في القطاع، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تُمكِّنهم من العمل في الأنشطة العقاريّة.

كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع معهد دبي العقاري مشروع "العقاري الإماراتي" في شهر سبتمبر 2029 والذي يهدف إلى توعية وتثقيف المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل بكل ما يتعلق بالقطاع والسوق العقاري سواء داخل أو خارج الدولة مما يأهلهم لجعلهم خبراء في قطاع العقارات الأمر الذي يسهم في خلق فرص مستدامة لهم في ريادة القطاع العقاري.

وبحسب التقرير السنوي الصادر أخيراً عن "اقتصادية دبي"، جاء الإماراتيون في صدارة قائمة المستثمرين في السوق العقاري خلال العام الماضي بواقع 10 مليارات درهم، متوقعاً محافظتهم على حصتهم في إجمالي الاستثمارات العقارية.

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