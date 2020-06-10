"سيتي سنتر ديرة" في دبي يفتتح جناحه الشرقي بعد التجديد

المصدر: دبي - البيان

يستعد "سيتي سنتر ديرة" هذا الأسبوع لافتتاح الجناح الشرقي للمركز التجاري الذي تم تجديده وتطويره بالكامل، والذي يأتي ضمن مشروع التوسعة والتطوير البالغ قيمته 377 مليون درهم.

ويشكل هذا الإنجاز تتويجاً للجهود المبذولة في هذا المشروع طوال ما يقارب العام للارتقاء بتجربة الزوار، وتقديم المزيد من الخيارات والعلامات التجارية الخاصة بالأدوات والمفروشات المنزلية في "سيتي سنتر ديرة".

وسيتم إنجاز الجزء الأساسي من الجناح الشرقي في سبتمبر المقبل، حيث يتطلع "سيتي سنتر ديرة" إلى إثراء تجربة الزوار من خلال إطلاق "فود سنترال" (Food Central)، مفهوم ردهة الطعام الجديدة ذات أسلوب عصريّ والأول من نوعه ضمن باقة منشآت ومرافق "ماجد الفطيم".

ويأتي مشروع التوسعة والتطوير استجابةً لتطلعات وتفضيلات العملاء عبر إضفاء المزيد من الطابع الشخصي، وتقديم تجارب تسوق وخيارات الطعام والترفيه العصرية. وتم توسيع "سيتي سنتر ديرة" لتبلغ مساحته مليوناً و111 ألفاً و815 متراً، وذلك في إطار جهود تجديد وتحسين أجواء مركز التسوق، وإعادة إدراج العلامات التجارية المتخصصة بالأدوات والمفروشات المنزلية بعد غياب دام أكثر من 15 عاماً، وافتتاح 35 متجراً جديداً ومطعماً ومركز ترفيه خلال العام الجاري.

وتتضمن قائمة المتاجر والعلامات التجارية التي أضيفت وتم تجديدها "زارا"، و"براندس فور لس"، و" أمريكان إيجل"، و"سيفورا"، بالإضافة إلى متجر الأثاث المنزلي الشهير "هوم سنتر" والمتجر المتنوع "هيما"، واللذين يتواجدان للمرة الأولى في منطقة "ديرة". ومن المقرر كذلك أن يفتح "سنتر بوينت" أبوابه نهاية شهر يونيو الجاري.

وركزت أعمال التوسعة والتطوير بشكلٍ أساسي على تحسين عملية تنقّل الزوّار عبر الأجزاء الرئيسية في مركز التسوق، ما يساهم في توفير تجربة تسوق سهلة للزوار. وأصبح بإمكان الزوار التحرك بسلاسة داخل مركز التسوق مع إضافة المزيد من المصاعد والسلالم المتحركة في الردهة المركزية والجناح الشرقي وداخل محل "سنتر بوينت". ويُعتبر مشروع التوسعة والتطوير خطوة أخرى في مسيرة "سيتي سنتر ديرة" وتطويره المستمر بعد نحو 25 عاماً على انطلاقته.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعمان)، مراكز التسوق لدى "ماجد الفطيم العقارية": "يأتي إنجاز مشروع التوسعة والتطوير في "سيتي سنتر ديرة" تتويجاً لأكثر من عامٍ من العمل والتخطيط، لنواكب ونحقق التغييرات التي تلائم تفضيلات العملاء العصرية".

وأضاف شرف قائلاً: "هذا المشروع يساهم في الارتقاء بتجربة العملاء من خلال مفهوم ردهة الطعام التفاعلية والمتنوعة والعلامات التجارية الجديدة، لتلبية احتياجات عملائنا. وانطلاقاً من موقعه كأول مركز تسوق تابع لماجد الفطيم".

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