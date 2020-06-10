"الاتحاد الهندسية" توسع عملياتها لتلبية متطلبات مشغلي الطيران

المصدر: وام

أعلنت الاتحاد الهندسية - شركة الصيانة والإصلاح والعمرة التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران - عن توسيع عملياتها التشغيلية في قطاع صيانة الطائرات والمواقف المخصصة لها بهدف تلبية المتطلبات الجديدة لمشغلي الطيران بعد توقف الطائرات.

وستواصل الشركة مواكبة متطلبات السوق دائبة التغير وتعزيز خدماتها الشاملة لتلبية الإقبال المتزايد على خدمات مواقف الطائرات والصيانة.

وتعمل الشركة حالياً مع المشغلين من جميع أنحاء العالم على إتمام أعمال الصيانة قبل الموعد المخطط له نهاية العام.

وتشمل المشاريع الحالية تعديل مقصورات الطائرة وتحويل طائرات المسافرين إلى طائرات شحن وتعديل الضلع الطولاني longeron وأعمال الصيانة الثقيلة /فئة ج/ وإجراء تعديل رئيسي على الهيكل وتوفير حلول المواقف والطلاء والتعقيم الشامل لطائرات الاتحاد للطيران أو الشركات الأخرى.

وقد تعاونت الاتحاد الهندسية مع الاتحاد للطيران على مستوى العديد من المشروعات الكبرى من أجل إجراء تجديد شامل للمقصورات في كافة طائرات المسافرين البالغ عددها 96 طائرة بما في ذلك عمليات تجديد المقصورة والتصميم الداخلي وإصلاح المقاعد وتطوير شامل لنظام التسلية على متن الطائرة. ومن المقرر أن ينتهي مشروع التجديد في نهاية شهر يونيو.

وقال فريدريك دوبونت، نائب الرئيس لشؤون المبيعات الفنية وخدمة العملاء، في الاتحاد الهندسية - بهذه المناسبة - : "نبذل ما في وسعنا لإيجاد الفرص للاستفادة من التحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة. وبالفعل استفدنا من فترة توقف الطائرات لإجراء أعمال الصيانة والتأكد من استعداد الأسطول بالكامل للعمل على أفضل وجه دون توقف بعد استئناف العمليات التشغيلية. ويمثل مشروع تجديد المقصورات واحداً من أبرز مشاريع التعاون مع الاتحاد للطيران حتى الآن، حيث نعمل حالياً على كافة طائرات الركاب البالغ عددها 96 طائرة خلال إطار زمني محدود." .

وأضاف فريدريك: "سنواصل بذل أقصى ما في وسعنا لدعم كافة العملاء خلال هذه الفترة العصيبة. ونحن ندرك أنه قد يكون من غير الممكن لعملائنا التواجد معنا أثناء سير العمل في عمليات الصيانة، ومع ذلك فنحن نعتمد على أحدث الأدوات والتقنيات المتاحة للتواصل بسلاسة مع عملائنا المتواجدين في مختلف أنحاء العالم. ويتم التقاط صور لسير عملية الصيانة باستخدام كاميرات GoPro وإرسالها إلى العملاء مع عقد اجتماعات دورية معهم عبر الإنترنت وذلك بهدف تزويدهم بأحدث التطورات والمستجدات، الأمر الذي يضمن تلبية متطلبات المتعاملين على أفضل وجه ." وقد شهدت الاتحاد الهندسية زيادة كبيرة في الطلبات الواردة من الشركات الأخرى للحصول على مواقف طائرات، حيث يتم حالياً شغل معظم أماكن توقف الطائرات بالشركة.

وقد قررت العديد من شركات الطيران إيقاف طائراتهم في أبوظبي وذلك في ضوء علاقات الشراكة طويلة الأجل التي يتمتعون بها مع الاتحاد الهندسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز لإمارة أبوظبي.

وستخضع كل الطائرات في المرافق لعمليات متابعة أثناء تواجدها تحت رعاية الاتحاد الهندسية للتأكد من الحفاظ على صلاحيتها للطيران وفق إرشادات الشركة المصنعة.

وتخضع جميع الطائرات التي تصل إلى منشآت الشركة بغرض الصيانة أو الوقوف لعمليات تعقيم شاملة قبل البدء في عمليات الصيانة، وتستغرق عملية التعقيم نحو 4 ساعات بالنسبة للطائرات الصغيرة و8 ساعات بالنسبة للطائرات الكبيرة.

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