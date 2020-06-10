إعادة افتتاح حدائق المنتزه في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن إعادة افتتاح حدائق المنتزه، واستقبال زوارها من العائلات والأطفال، وذلك في إطار خطط الهيئة الرامية إلى الافتتاح التدريجي لوجهاتها السياحية في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

يأتي ذلك بعد اتخاذها جميع التدابير الوقائية وإجراءات التعقيم الشامل، بما ينسجم مع توجهات الدولة وجهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وتتيح حدائق المنتزه للزوار والضيوف والمقيمين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، فرصة لقضاء أمتع الأوقات ومرافقة أطفالهم في مغامرات فريدة للعب في المنزلقات المائية و الأحواض ، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة مع أصدقائهم خلال فصل الصيف النابض بالحياة في الإمارة وذلك في ظل بيئة صحية تضمن سلامتهم ورفاهيتهم في آن معاً.

وتشمل التدابير التي اتخذتها (شروق) لاستقبال زوار حدائق المنتزه، جميع الاحتياطات اللازمة لتحقيق التباعد الجسدي، وإجراءات التعقيم الشامل للوجهة الترفيهية، والعمل في مرافقها وألعابها بسعة أقل من 30%، إضافة إلى وضع العلامات الإرشادية في خط الانتظار ضمن أماكن الألعاب، على أن تكون المسافة بين الشخص والآخر مترين على الأقل، وفحص الطاقم الإداري والفني بأكمله من قبل هيئة الوقاية والسلامة للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "يشكل إعادة حدائق المنتزه فرصة أمام العائلات والأطفال للاستمتاع في الأجواء والألعاب وهم بكامل الاطمئنان تجاه إجراءات السلامة والوقاية من انتشار فايروس كورونا المستجد، حيث حرصنا على اتخاذ كافة التدابير اللازمة ليخوض الزوار والمقيمون تجارب ومغامرات ترفيهية نوعية بعد أشهر من الالتزام في البيوت والعمل عن بعد".

وأكد القصير أن (شروق) تضع ضمن أولوياتها صحة وسلامة جميع الزوار وخصوصاً الأطفال، إلى جانب سلامة موظفيها، وتشجع الزوار للعودة إلى وجهاتهم السياحية والشعبية المفضلة في الإمارة، مثل بيت الفراشات في جزيرة النور، والمساحات الخضراء في واجهة المجاز، وبيت المرح للأطفال في القصباء، والمغامرات السياحية والتجارب النوعية في مليحة للسياحة البيئية والأثرية، داعياً جميع الزوار والضيوف الالتزام بالتباعد الجسدي واتباع الإرشادات المقدمة من المشرفين على هذه الوجهات.

بدوره، ذكر خالد إبراهيم القصير، مدير عام حدائق المنتزه، أن الحدائق على درجة عالية من الجاهزية لاستقبال زوارها من العائلات والأطفال لقضاء أوقات ممتعة خلال موسم الصيف مع اتخاذ كافة الاستعدادات التي تمنح مرتاديها الطمأنينة وتحافظ على صحتهم وسلامتهم دون التأثير على خصوصيتهم.

وأضاف "تفتح حدائق المنتزه أبوابها يومياً من الساعه 10:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً وسيكون يوم الثلاثاء يوماً مخصصاً للسيدات، علماً بأن الحديقة المائية والترفيهية ستكون مفتوحة بشكل جزئي، كما سيتم فحص درجة حرارة الموظفين مرتين يومياً قبل وأثناء ساعات العمل، وتوفير بوابات الرصد الحراري للزوار قبل دخولهم إلى الوجهة، وتأمين وحدة طبية للتعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تسهيل طرق الدفع الذكية واستخدام تقنيات جديدة لتعقيم الأوراق النقدية."

وأشار إلى تخصيص طاقم من الموظفين في الوجهة للإشراف والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واستخدام أقنعة الوجه والقفازات وتجنب التجمعات، وتغليف وتعقيم الأكياس المخصصة للوجبات التي توفرها المطاعم داخل حدائق المنتزه، وتغليف بعض المنتجات في محلات التجزئة لضمان سلامة الزوار.

يذكر أن حدائق المنتزه أنشئت في عام 1979، وتقع بالقرب من جزيرة العلم والسوق المركزي، ونجحت على مدى أربعة عقود بتطوير وتحديث مرافقها الترفيهية والخدمية ومعالمها السياحية وفق أعلى معايير السلامة الدولية، وكان آخرها في شهر ديسمبر من العام 2018 حيث أعيد افتتاح المنتزه بحلّته الجديدة وبدأ باستقبال الزوار في حديقتيه الرئيستين "جزيرة الأساطير"، الحديقة الترفيهية التي تضم مجموعة من ألعاب التحدي والمغامرة، والحديقة المائية "مملكة اللؤلؤ".

وكانت (شروق) قد أعادت مؤخراً وبالتزامن مع إجازة عيد الفطر السعيد، افتتاح وجهاتها السياحية والبيئية أمام الزوار، وهي، القصباء، وحافلات "جولة سياحية في الشارقة"، وجزيرة العلم، وجزيرة النور، وواجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، ومركز مرايا للفنون، و1971 - مركز للتصاميم، في مدينة الشارقة، ومليحة للسياحة البيئة والأثرية في المنطقة الوسطى، وشاطئ خورفكان في المنطقة الشرقية.

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