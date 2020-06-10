خدمة جديدة لتوصيل الطلبات عبر الإنترنت في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت "سبينس" - المملوكة محلياً - اليوم خدمتها الإلكترونية لتوصيل المنتجات الاستهلاكية في دبي، لتعزّز من عروضها وتقدم للمستهلكين طريقة سهلة ومريحة للتسوّق.

وتأتي الخدمة الإلكترونية الجديدة كاستجابة مباشرة لتفضيلات المستهلكين المتغيّرة فيما يتعلق بالتسوق وشراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت.

ومع ذلك، تتوقع "سبينس" أن الطلب على شراء المنتجات الاستهلاكية عبر الإنترنت سيستمر في التصاعد، وهي ملتزمة في هذا الإطار بتقديم أفضل تجربة متعددة القنوات للعملاء.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي في "سبينس": "لم يكن الطلب على توصيل المنتجات الاستهلاكية المنزلية بهذا الزخم من قبل. ومع إطلاقها وسط التحديات الاقتصادية نتيجة وباء كوفيد-19، ستقدم خدمتنا الجديدة لعملائنا طريقة فعالة ومريحة وآمنة للتسوق وشراء منتجاتهم الاستهلاكية. إن الدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية يعزز من قدرتنا على مواصلة دعم مجتمعاتنا، والاستمرار في تزويد عملائنا بأفضل المنتجات المتاحة وبأفضل طريقة ممكنة".

ويمكن للعملاء إنشاء حساب على موقع "سبينس" الإلكتروني، وتصفح آلاف المنتجات وإضافتها لسلة المشتريات قبل المتابعة وإتمام عملية الدفع.

ويبلغ الحد الأدنى لطلب الشراء 100 درهم، في حين سيتم توصيل المنتجات مجاناً للطلبات التي تتجاوز 350 درهم، أما للطلبات التي تقل عن 350 درهماً، سيتم احتساب رسوم ثابتة بقيمة 15 درهماً لكل عملية توصيل.

وفي الوقت الحاضر، تتاح الخدمة لعملاء "سبينس" في دبي فقط، ولكن سيتم توسيعها لتشمل أبوظبي قريباً. وسيكون هناك أيضاً تطبيق متاح للتنزيل على الأجهزة المحمولة خلال الأسابيع المقبلة.

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