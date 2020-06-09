"نجم الشمال" يروج لسياحة الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

بدأ اليخت العائلي "نجم الشمال" أحد أكثر اليخوت كلاسيكية في العالم جولاته الترويجية للسياحة في دولة الإمارات، حيث يرسو حالياً في الحمرا مارينا برأس الخيمة.

وقال كيفن باتريك مالك اليخت الذي خصصه للرحلات وللترويج السياحي لمدن العالم: تم بناء اليخت الذي يعد قطعة من التاريخ في عام 1978 بناء على طلب الممثلة الإيطالية فيرنا ليزي، التي وصفتها بريدجيت باردو ذات مرة بأنها أجمل امرأة في العالم، ولا يزال اليخت يحتفظ بجمال التصميم الإيطالي طوال هذه السنوات وقد تمت عملية تجديده في العام 2012 مع الحفاظ على التصاميم الكلاسيكية التي جعلت منه بالفعل قطعة فنية تاريخية.

وشهد حفل إطلاق اليخت الشهير استضافة عدد كبير من نجوم أوروبا وهوليوود مثل فرانك سيناترا وجاك ليمون وأنتوني كوين وتوني كورتيس.

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