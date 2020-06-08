تقنية جديدة ترصد وتحلل فورياً محتوى كاميرات الطرق

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة "ديرق" ، المختصة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والحاصلة على براءة اختراع من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن تعاونها مع واحة دبي للسليكون في توظيف تقنياتها لتوفير حلول تساعد المدن على مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من خلال ابتكار منصة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تساعد في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ورصد مدى التزامهم بتعليمات الوقاية المُوصى بها من قبل الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار الشراكة بين واحة دبي للسيليكون والشركات والمؤسسات المتخصصة في تقديم حلول متطورة تعين على مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المدن بابتكارات من شأنها المساهمة في ضمان أفضل نوعيات الحياة،

وتستخدم "ديرق" تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطبيق معايير السلامة العالمية من خلال ضمان امتثال كافة أفراد المجتمع لها. وتستعين الشركة المتخصصة بمجال الحد من حوادث الطرق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ذلك بخوارزميات تتبنى من خلالها النتائج المستخلصة من الكاميرات المثبتة في الأماكن العامة لقياس نسبة التزام الأشخاص بإرشادات السلامة، بما في ذلك متطلبات التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة الواقية، إضافة إلى مراقبة مدى التزام الشركات والمؤسسات بمعايير السلامة المتبعة في الدولة.

ونشرت "ديرق" عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بكوفيد-19 بهدف دعم المدن وتمكينها من معالجة انتشار الوباء. وتستخدم الشركة تقنيات حديثة تعتمد على الصور التي تلتقطها كاميرات الطرق المثبتة في معظم أماكن التجمعات والكثافة من ناحية عدد الأشخاص. ويتم تحليل تلك الصور بسرعة عالية للكشف عن أي انتهاك قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمجتمع والإبلاغ عنه. وتوفر تقنية "ديرق" لوحة تحكم مخصصة لمراجعة التزام الجهات المختلفة بالتعليمات الوقائية والإجراءات الاحترازية، ما يسمح لها باتخاذ الخطوات الضرورية بصورة فورية لضمان السلامة المجتمعية.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل في دبي للسيليكون على تحفيز الابتكار في الإمارة وتحسين الخدمات التكنولوجية وتطوير سبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع. ونلتزم بالتعاون مع جميع الشركاء في مختلف القطاعات بهدف تبادل المعرفة والخبرة، إضافةً إلى تبني أفضل الممارسات وحلول المدن الذكية الناجحة. ويسعدنا التعاون مُجدداً مع "ديرق" لتعزيز السلامة المجتمعية في ظل هذا الظرف الاستثنائي الذي نمر به والعالم أجمع. وأولويتنا القصوى تكمن في ضمان سلامة وجودة الحياة لجميع سكان الواحة بشكل خاص وإمارة دبي والدولة بشكل عام.

وقال الدكتور جورج عوده، الرئيس التنفيذي لشركة "ديرق": "تعمل "ديرق" منذ تأسيسها على تعزيز سلامة المواطنين والمجتمع ككل. ومن خلال هذه المبادرة، يمكننا المساهمة في ضمان تطبيق إجراءات السلامة في الأماكن الأكثر أهمية - على الطرق العامة، وفي المستشفيات والمكاتب ومراكز التسوق والشواطئ العامة والمطارات. وشراكاتنا مع الحكومات والشركات، مثل سلطة واحة دبي للسيليكون، تمكننا من تنفيذ هذه التكنولوجيا وضمان نجاحها.

دعم

وتدعم واحة دبي للسيليكون "ديرق" في تطوير واختبار تقنيتها من خلال إجراء اختبارات مباشرة في الواحة. ويعود التعاون بين الجانبين إلى 2017، عندما بدأت الشركة تجربة تحليلات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الحاصلة على براءة اختراع من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والتي تعزز سلامة الطرق والمشاة للسيارات العادية وذاتية التحكم من خلال تقنية المركبات المتصلة والعلامات الوامضة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحوادث الطرق وإخطار المركبات بوقت كاف لتجنبها.

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