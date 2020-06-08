جهاز محمول لتعقيم الأسطح في الإمارات ضد كورونا

المصدر: دبي- البيان

كشفت ميلانو، العلامة التجارية المختصة في الأدوات الصحية والكهربائية وتجهيزات الأثاث والسيراميك في الإمارات والمملوكة من قبل مجموعة دانوب، عن مشاركتها في دعم جهود مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19) من خلال إطلاق جهاز تعقيم جديد.

ويمكن استخدام الجهاز المحمول الجديد من قبل الجمهور العام بسهولة لتعقيم المنازل والمكاتب والمساحات التجارية ومجمعات السكن العمالية وغيرها.

ويأتي الجهاز مزوداً بعشرين قرصاً من أقراص بيوتاب المصنوعة في الولايات المتحدة، والحاصلة على اعتماد وكالة حماية البيئة الأمريكية وبلدية دبي، لاستخدامها مباشرة عند الشراء. علماً أنّه يُمكن شراء المزيد من هذه الأقراص لاحقاً عند نفاذ الدفعة الأولى منها.

وتُشير الشركة إلى قدرة الجهاز المزود بأقراص بيوتاب على القضاء على 99.99% من الفيروس خلال دقيقة واحدة بعد رشّه في المكان المستهدف.

كما اتجهت العديد من المؤسسات حول العالم إلى اعتماده كوسيلة رئيسية لتعقيم مقراتها بشكل متكرر وبأقل التكاليف الممكنة، مما منحها فرصة للتوفير والاعتماد على الذات. وتوضح مصادر الشركة بأنّ مفعول عملية التعقيم بواسطة الجهاز يدوم لحوالي 10-12 يوماً في الأماكن السكنية وسبعة أيام في المساحات التجارية.

وقال فينكات، مدير وحدة تطوير الأعمال لدى مجموعة "دانوب" في سياق تعليقه على خطوات عملية التعقيم: "لمسنا ردود فعل إيجابية للغاية عند طرح جهاز ميلانو للتعقيم بهدف منح الناس فرصة أكبر للحصول على منتج يُمكن استخدامه للقضاء على الفيروس خلال دقيقة واحدة، مما يُغني عن الحاجة للاستعانة بأي متخصصين".

ويُمكن للجميع بلا استثناء استخدام جهاز ميلانو المحمول للتعقيم بكل أمان، ولا تُشكل طبيعته الطبية الحيوية أي خطر على البشر والحيوانات الأليفة في حال تم الالتزام بالمبادئ التوجيهية المرفقة به".

ويعد الجهاز الجديد وسيلة مميزة للحفاظ على نظافة المساحات الخاصة وضمان خلوها من التلوث خلال فترة الجائحة.

وفي المرحلة اللاحقة حيث سيعتبر التعقيم منهجية دائمة للقضاء على أنواع متعددة من البكتيريا والفيروسات والكائنات الدقيقة للحفاظ على سلامة وأمان المساحات التي نعيش فيها. مما يعكس أهمية امتلاك أحد هذه الأجهزة.

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