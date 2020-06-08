"سكاي واردز" يتيح كسب وإنفاق الأميال في متجر طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن متجر طيران الإمارات الرسمي، عن توفير الفرصة أمام أعضاء برنامج "سكاي واردز" لاستخدام أميالهم وتسوق منتجات تحمل العلامة التجارية للناقلة عبر الإنترنت. ويكسب الأعضاء ميلاً واحداً مقابل كل دولار ينفقونه.

ومع زيادة الإقبال على التسوق عبر الإنترنت، أتاح "سكاي واردز طيران الإمارات" لأعضائه تسوق أبرز المنتجات المتوفرة على الطائرات من منازلهم براحة تامة، ومن أبرز هذه المنتجات شاي طيران الإمارات المميز وبطانيات الدرجة الأولى.

ويوفر متجر طيران الإمارات الرسمي أكثر من 500 منتج سفر ومغامرات ورياضة وهدايا وأسلوب حياة وموضة، تلبي احتياجات العملاء من جميع الأعمار الذين يبحثون عن هدية فريدة تحمل العلامة التجارية لطيران الإمارات أو أساسيات السفر للرحلات المستقبلية أو هواة جمع مجسمات الطائرات الشهيرة.

وتتوفر جميع منتجات طيران الإمارات عبر الإنترنت من خلال الموقع الشبكي لطيران الإمارات.

وتبلغ تكلفة الشحن 7 دولارات (25.72 درهم) داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو 30 دولاراً (110.25 درهم) في جميع أنحاء العالم. ويحصل العملاء الآن على حسم 80% على تكلفة الشحن عندما ينفقون أكثر من 20 دولاراً (73.5 درهم).

يذكر أن متجر الإمارات الرسمي حقق منذ إنشائه توسعات كبيرة من حيث تنوع المنتجات المعروضة وافتتاح فروع جديدة، ويمكن مشاهدة منتجاته على شكل معروضات أو مقتنيات أم ملبوسات يرتديها عملاء ومحبو طيران الإمارات عبر العالم.

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