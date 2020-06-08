"الإمارات للدراسات المصرفية" يطلق أول منصة للتدريب "عن بعد"

المصدر: وام

دشن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أول منصة للتدريب عن بعد لبرامج التوطين وذلك لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع المالي والمصرفي.

وتعد المنصة هي الأولى من نوعها لعقد جلسات استراتيجية تعليمية تجمع بين التعلم الإلكتروني والجلسات المباشرة مع المدربين يوميا لمدة ساعة ويستقي من خلالها المتدرب المعرفة والمهارات التي تخص القطاع المالي والمصرفي إضافة إلى تنوع المحتوى التدريبي والذي يشمل مقاطع مرئية وصوتية فضلا عن اختبار لتحديد مستوى المتدرب قبل بدء البرنامج والامتحان النهائي لكل برنامج مصرفي يتم تقييم المتدرب ومدى استفادته.

شارك في المنصة - فور إطلاقها - 41 متدربا ومتدربة من المواطنين حيث شاركوا في برنامج العمليات المصرفية من مختلف البنوك والمصارف، بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف عجمان والبنك العربي المتحد وبنك بارودا، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية - في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات "وام" - إن دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق «التدريب عن بعد» بفضل رؤية القيادة الرشيدة فهو يعد صورة واقعية للتعليم المستقبلي الذي يدعو الطلبة للتعلم خارج الغرف الصفية المعتادة مدعومين بأجهزة مختلفة مستمعين لمعلمين من اختيارهم مع تنوع المهارات والقدرات الطلابية.

وأضاف أن المنصة الجديدة التي ينفذها المعهد تؤكد ضرورة وضع وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المتقدمة والمرنة واستخدام أعلى التقنيات في التدريب والتعليم وتمكين كافة المتدربين في جميع البرامج المصرفية من القيام بواجباتهم العملية الوظيفية بكفاءة وجدارة سواء كانوا داخل المعهد أو في منازلهم أو من أي مكان داخل الدولة أوخارجها حتى يتم عملية إعدادهم بشكل جيد لسوق العمل.

من جانبها قالت إيمان صلاح رئيس قسم التوطين بالإنابة إن أهمية المنصة الإلكترونية تكمن في مقابلة تحديات العصر وفاعليتها في اختصار الوقت والجهد التي تترتب على مقابلة وتطويع مختلف التحديات والاستفادة من الإمكانات المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

ويعكف المعهد على تجهيز فيديوهات إرشادية للمتدربين حول إمكانية استخدام المنصة وشرح لكافة المساقات لمرونة التواصل وتيسيره في عملية التعلم و توفير محاضرات تفاعلية بين المتدربين والأساتذة.

ويؤكد المعهد على كافة الطلبة والمتدربين ضرورة الالتزام بالمرحلة التجريبية حيث تسير الدراسة وفق الجدول المعلن وسيتم تسجيل الحضور واحتسابه إلكترونيا وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في المعهد كما سيتم استخدام تقنية الفيديو للتأكد من حضور الطلبة وتفاعلهم مع الكادر الأكاديمي بالإضافة إلى دخول الطالب على المنصة من خلال صفحة المعهد.

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