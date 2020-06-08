ندوة لتطوير نموذج "جائزة المنشآت الصغيرة والمتوسطة" في أبوظبي

المصدر: وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة تفاعلية إلكترونية بعنوان "تطوير نموذج أعمال أكثر تنافسية من خلال جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها.

تهدف الندوة - التي تم تنظيمها عن بُعد - إلى تمكين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مراجعة وتطوير نموذج الأعمال لمؤسساتهم ليصبح أكثر مرونة وتنافسية في مواجهة الظروف الراهنة ، وذلك من خلال تطبيق معايير جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتناولت الندوة عدة محاور منها التعريف بأهداف وفوائد المشاركة بالجائزة ، ونموذج الأعمال المبتكر "Business Model Canvas"، وسلطت الضوء على أهمية مراجعة وتطوير نموذج أعمال مبتكر ومرن لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة.

واستعرضت الندوة - التي قدمها المحاضر هاني شقلوصي استشاري برامج وجوائز التميز بغرفة أبوظبي - ماهية نموذج القيمة المضافة، وشرح فئات الجائزة وطريقة التقديم وآليات التقييم.

جدير بالذكر أن جائزة غرفة أبوظبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد إحدى المبادرات المهمة التي طرحتها الغرفة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمساهمة القطاع الكبيرة في التنوع الاقتصادي بالدولة وكونه داعماً أساسيّاً للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وقد اعتمدت غرفة أبوظبي تصميم وتطوير نموذج الأعمال بالتعاون مع الشركة المالكة لنموذج الأعمال المبتكر /Business Model Canvas/ وهي شركة ستراتيجايزر /Strategyzer/ ليكون النموذج العالمي للجائزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز