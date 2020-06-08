جمعة الماجد تطلق حملة "شكرًا للأبطال" في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الإمارات، عن إطلاق حملة "شكرًا للأبطال"، لدعم وتقدير العاملين في القطاع الصحي في دولة الإمارات.

وقال سليمان الزبن، مدير عام "هيونداي الإمارات" في مؤسسة جمعة الماجد: "تعتبر هذه الحملة بمثابة بادرة تقدير وعرفان بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية والأفراد والعاملين في القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضين والممرضات والمساعدين والمسؤولين الإداريين والفنيين، حيث نرى أنه يتعين علينا توفير الدعم لهم ومساعدتهم على مواجهة التحديات والتغلب عليها".

وتتماشى الحملة مع مساعي الاحتفاء بجهود جميع الأطباء في دولة الإمارات العربية، تقديرًا للخدمات التي يقدمونها للمجتمع، وتعبيرًا عن الامتنان للعاملين في خط الدفاع الأول لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19).

وصممت الحملة لتوفير مزايا وصفقات حصرية لهذه الكوادر، وسيحصلون من خلالها على خصومات خاصة على مجموعة من طرازات هيونداي.

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