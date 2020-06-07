"ماجد الفطيم" تنظم أول عرض لسينما السيارات خالٍ من الانبعاثات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "ماجد الفطيم" الشركة العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، أن جميع تجارب سينما السيارات في ڤوكس سينما" ستكون بدءًا من اليوم خالية من الانبعاثات الكربونية.

وجاء هذا إعلان بالتزامن مع إحياء فعاليات "اليوم العالمي للبيئة 2020"، والذي احتفت به الشركة بتنظيم أول عرض لسينما السيارات خالٍ من الانبعاثات الكربونية في "ڤوكس سينما" بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات.

وأقيم هذا العرض الأول من نوعه على سطح مول الإمارات بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، و100 من عشاق السينما الذين حضروا العرض بسيارات تيسلا الخاصة بهم.

وفي سياق متصل، أبرمت "ماجد الفطيم"، شراكة مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون "كربون دبي" لضمان أن جميع تجارب سينما السيارات في "ڤوكس سينما" خالية من الانبعاثات الكربونية.

وسيتم ذلك عن طريق تقييم وخفض الأثر البيئي من خلال قياس وتقليل الانبعاثات الكربونية التي يمكن تجنبها وتعويض ما تبقى منها من خلال وحدة (تخفيض الانبعاثات المعتمدة) عبر مصادر الطاقة المتجددة. وبالإضافة إلى ذلك، طبقت ماجد الفطيم آلية لجمع النفايات لضمان إعادة تدويرها بنسبة 100%.

وعلق كاميرون ميتشل، الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم سينما "التعاون مع كربون دبي لضمان تطبيق أعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة لتصبح تجربة سينما السيارات خالية من الانبعاثات الكربونية يمثل خطوة أخرى تؤكد على أن الاستدامة جزء أساسي من استراتيجية ماجد الفطيم وڤوكس سينما حيث نلتزم بتطبيق كافة المعايير للحافظ على البيئة للأجيال القادمة."

ومن جانبه، قال إبراهيم الزعبي، رئيس الاستدامة لدى ماجد الفطيم القابضة: "نسعى إلى توجيه المزيد من الجهود نحو الارتقاء بممارساتنا المجتمعية والبيئية. ويعد اليوم العالمي للبيئة فرصة ثمينة للتوعية بالتبعات المناخية والبيئية التي تؤثر على حياتنا ومجتمعاتنا وكوكبنا. وبالنسبة لنا في "ماجد الفطيم" فإننا ومن خلال هذه التجربة المبتكرة نواصل جهودنا المستمرة في مجال الاستدامة التي تشمل كل مجتمعاتنا".

وأضاف الزعبي: "نوجه دعوتنا لجميع شركائنا والمستأجرين لدينا والموردين الذين نتعامل معهم للانضمام لنا في جهودنا لمكافحة التغير المناخي. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة "تيسلا" لاستضافة أول تجربة لسينما السيارات خالية من الانبعاثات الكربونية، وهذا دليٌل على إيماننا بأهمية تضافر الجهود والتعاون لمعالجة هذا النوع من المشكلات، وريادة الممارسات الرامية إلى إحداث آثارٍ بيئية ومجتمعية إيجابية".

وكانت "ماجد الفطيم" قد طورت استراتيجية طويلة الأجل خاصة بجهود الاستدامة أثبتت نجاحها في إحداث أثر إيجابي اقتصادي واجتماعي وبيئي في المجتمعات التي تعمل فيها.

وتمتلك الشركة وتدير ما يقرب من 3 ملايين متر مربع من المساحات الخضراء المعتمدة. وقد أعلنت الشركة في وقت سابق عن التزامها بالتخلص التدريجي من المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام عبر عملياتها وذلك بحلول عام 2025.

وقد أطلقت "ماجد الفطيم" في عام 2017 استراتيجية "المحصّلة الإيجابية" التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الفوائد البيئية، وتشمل ترشيد استهلاك المياه والحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040، وتعد بذلك واحدة من بين عدد قليل من المؤسسات حول العالم التي أعلنت التزامها بتحقيق هذا الهدف البيئي العالمي.

وأطلقت "ماجد الفطيم" سينما السيارات في "ڤوكس سينما" في شهر مايو الماضي كتجربة مبتكرة تتيح لعشاق السينما مشاهدة أفلامهم المفضلة خلال فترة الإغلاق المؤقت لصالات العرض السينمائية، وهي التجربة التي لاقت قبولًا واسعًا من الجمهور بمبيعات كاملة لتذاكر العروض بشكل منتظم.

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