"اقتصادية عجمان" تنظم دورة في المخاطر المالية للمنشات الصغيرة

المصدر: عجمان - البيان

يُنظم برنامج المشاريع والمُنشآت الصغيرة والمتوسّطة "تعزيز" التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان يوم غدٍ الاثنين دورة تدريبية عن بُعد لمنتسبيه تحت عنوان "إدارة المخاطر المالية في ظل الأزمات" في تمام الساعة الخامسة وحتى السادسة والنصف مساءً عبر المنصّة الافتراضية Microsoft Teams، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال.

وسيتعرّف المشاركون على تعريف المخاطر المالية وأنواعها، وأهم المخاطر التي يجب التنبّه لها، وكيفية التنبؤ وقراءة المخاطر المالية، وهندسة الأمور المالية في المنشأة.



وتدعوا الدائرة المهتمّين إلى التواصل مع مركز الاتصال الحكومي 80070 في حال وجود استفسارات أو للتسجيل في الدورة، كما تدعوا أصحاب المنشآت والمشاريع من الكوادر الوطنية في الإمارة الراغبين في التسجيل في برنامج "تعزيز" إلى التواصل مع قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر البريد الإلكتروني.

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