مصر.. صورة إقرار الحجر المنزلي للعائدين من الخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل إعلام مصرية صورة من إقرار العزل الصحي المنزلي الذى بدأ بالمطارات المصرية تطبيقة منذ أمس الأربعاء على كافة القادمين من الخارج.

وحسب مصادر الحجر بمطار القاهرة فان الراكب الذى ستثبت حالته الصحية سلبية إصابتة بجائحة كورونا وعدم ظهور أي من أعراض الوباء عليه فقبل صرفه من المطار سيقوم بالتوفيع على هذا الإقرار.

وقالت المصادر، إن المواطنين الذين خصعوا للعزل بالفنادق خلال الساعات أوالأيام الأخيرة سيسمح لهم بمغادرة الفنادق.

وحول التعامل بالنسبة للمبالغ المتبقية التى دفعها الركاب فسيتم فى هذا الشأن الرجوع لشركات الطيران أو الشركات التى نظمت الرحلة وقامت بالحجز للراكب بالفندق لإسترداد المبالغ المتبقية .

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