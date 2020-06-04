16 مليون درهم من "دبي الإسلامي" لمؤسسة محمد بن راشد الخيرية

المصدر: دبي - البيان

تسلمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تبرعا من بنك دبي الإسلامي بقيمة 16 مليون درهم عبارة عن زكاة مال ضمن إتفاقية الشراكة المجتمعية الموقعة بين الطرفين لتحقيق أهداف العمل الإنساني والخيري المشترك وخدمة فئات المجتمع سواء كانوا دافعي الزكاة أو مستحقيها.

وقال المستشار إبراهيم بوملحه نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إن هذا التبرع من بنك دبي الإسلامي سيساهم كثيراً في تنفيذ المبادرات والبرامج التي أعدتها المؤسسة وسيتم تخصيصه لتستفيد منه الفئات المستحقة حسب مصارف الزكاة وفقاً للوائح والنظم المتبعة في المؤسسة.

وتقدم بوملحه بشكره إلى مجلس الإدارة وجميع المسئولين في بنك دبي الإسلامي على هذه المبادرة الطيبة التي تعبر عن إحساس المسئولين بالبنك بأهمية هذه الاعمال الخيرية وتفهمهم لضرورة دعم العمل الخيري والإنساني.

وأضاف بوملحه أن مشاركة بنك دبي الإسلامي في دعم الخيري والإنساني مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تأتي إنسجاما مع الأهداف الإنسانية والوطنية المرجوة من هذه الشراكة المجتمعية كما أنها تعكس في الوقت ذاته حرص البنك والتزامه على تعزيز مفاهيم التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع ترجمةً لقيم ديننا الحنيف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز