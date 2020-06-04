"دبي للمشاريع الناشئة" تنظم ندوة حول الخدمات المصرفية والتمويل

المصدر: دبي - البيان

نظمت "دبي للمشاريع الناشئة"، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، مؤخراً أولى جلسات السلسلة الجديدة من الندوات الإلكترونية بعنوان "فتح حساب مصرفي والتمويل لمشروعك الناشئ في دبي"، وذلك بحضور أكثر من 100 مشاركاً.

وهدفت "دبي للمشاريع الناشئة" عبر إطلاقها هذه السلسلة من الندوات الإلكترونية إلى اطلاع مجتمع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في الإمارة على أحدث المستجدات والمعلومات لمواجهة تحديات الوضع الراهن والتي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما أن تنظيم هذه الندوات يعكس الجهود المستمرة لغرفة دبي للتواصل مع أعضاء مجموعة عمل دراسة التحديات المصرفية للشركات الناشئة برئاسة الغرفة.

وشهدت الجلسة الأولى مشاركة ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، حيث استعرض أبرز الخدمات التي يقدمها البنك لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة في المنطقة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب فيروس (كوفيد-19) والحلول المتاحة لها. كما وتناولت الجلسة التوقعات المتغيرة لرواد الأعمال في دبي ومنظورهم حول المشهد المالي للبلاد.

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي أن "دبي للمشاريع الناشئة" تحرص باستمرار على تزويد أصحاب المشاريع الناشئة بمختلف المعلومات التي يحتاجونها لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية ومواجهة التحديات خاصة في ظل الأوضاع الراهنة، مشيرة كذلك إلى أهمية تنظيم هذه الندوة الإلكترونية والتي ركزت على إحدى أهم الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال في المنطقة وهي فتح حساب مصرفي والحصول على التمويل.

وأضافت سايشيفا أن التوقعات في الوقت الحالي بشأن تمويل المشاريع الناشئة للعام 2020 تختلف بسبب الوضع الراهن والتي تشهد تفشي فيروس (كوفيد-19)، مؤكدة أن من بين العديد من الشركات الناشئة التي تواجه صعوبات في الوقت الحالي، هنالك نمو ملحوظ في المشاريع المتعلقة بمجال الخدمات الصحية عن بعد والمشاريع التي تدعم التحول الرقمي للشركات.

كما وتحدثت سايشيفا خلال الندوة الإلكترونية عن تقارير بيئة المشاريع الناشئة التي تطلقها "دبي للمشاريع الناشئة" باستمرار خاصة التقارير التي ركزت على التمويل، مؤكدة أن هذه التقارير تقدم نصائح قيمة لرواد الأعمال حول كيفية الحصول على التمويل المناسب لمشاريعهم بالإضافة إلى توصيات من نخبة من الخبراء في هذا المجال.

وقال كونوار:" باعتبارنا أحد أبرز البنوك الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ندرك أهمية خلق بيئة تدعم المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأوقات عبر إطلاق عدد من المبادرات. وتعتبر الندوة الإلكترونية التي استضافتها غرفة دبي منصة مثالية لمساعدة الشركات الصغيرة في تعزيز وعيها حول الحلول الرقمية الآمنة والسلسة، وحزم الدعم المالي والخدمات المتاحة للعملاء. إننا نستهدف في هذه المرحلة مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في خضم هذه الأزمة من خلال توفير الحلول الملائمة التي تساعدهم على إدارة عملياتهم والتغلب على التحديات."

وستقوم "دبي للمشاريع الناشئة" باستضافة الجلسات القادمة ضمن هذه السلسلة من الندوات الإلكترونية خلال الفترة القادمة، وذلك بمشاركة أبرز أصحاب المشاريع الناشئة في المنطقة والعاملة في مجال التمويل.

وتعتبر "دبي للمشاريع الناشئة"، التي أطلقتها الغرفة خلال العام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً لرواد الأعمال في دبي.

وتدعم "دبي للمشاريع الناشئة" استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار، حيث أطلقت الغرفة في عام 2015، استراتيجية الابتكار الهادفة إلى تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.

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