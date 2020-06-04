"تنظيم الاتصالات" تنال أربع شهادات في مجال إسعاد المتعاملين

المصدر: وام

حصل قسم إسعاد المتعاملين في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على أربع شهادات من المعهد البريطاني للمعايير في مجال إسعاد المتعاملين حيث حصل على شهادة (ISO 10001) في إدارة ميثاق المتعاملين وشهادة (ISO 10002) في إدارة شكاوى المتعاملين وشهادة (ISO18295-1) في نظام إدارة مركز الاتصال وشهادة ( ISO10003) نظام فض النزاعات.

ويأتي حصول الهيئة على هذه الشهادات بعد خضوع قسم إسعاد المتعاملين لعمليات تدقيق داخلية وخارجية شملت جهود الهيئة في خدمة وإسعاد المتعاملين ومتابعة آلية التعامل مع الشكاوى الواردة ومدى تطبيق ميثاق إسعاد المتعاملين لدى الجهة بالإضافة إلى دور مركز الاتصال في الرد على استفسارات المتعاملين ومتابعة المعاملات بما يحقق سعادتهم ورضاهم حول الخدمات المقدمة والتعامل مع المعاملات المتعلقة بفض نزاعات المستهلكين ومدى مواءمة وثيقة حماية المستهلك مع الخدمات المقدمة من مزودي الخدمات وتحديثها بشكل دوري لما تقتضية مصلحة المتعامل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز