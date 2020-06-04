خصومات 70% في "ابن بطوطة" مع عودة مشوار التسوق لدبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العديد من المحلات التجارية في "ابن بطوطة مول" عن تقديم خصومات تصل إلى 70% وذلك مع عودة مشوار التسوق إلى دبي

ومع عودة مراكز التسوق لاستئناف عملياتها الاعتيادية، يوفر أكبر مركز تسوق في العالم ذو الطابع الأثري التاريخي، خصومات هائلة وعروض "اشترِ واحد واحصل على الآخر مجاناً" على الأدوات المنزلية والأزياء والأحذية والمعدات الرياضية والبصريات والاكسسوارات وغيرها المزيد.

وتشمل قائمة المحلات المشاركة في الخصومات، هومز أر أس، المتحدة للأثاث، هوم بوكس، ماركس أند سبنسر، ألدو، كلاركس، أثليتس كو، سكتشرز، جاب، بوردرز.

ويحتفل "ابن بطوطة مول"، الذي يستقطب أكثر من 21 مليون زائر سنوياً، بافتتاح العديد من المحلات التجارية والمطاعم والخدمات الجديدة، مما يوفر للمتسوقين المزيد من العلامات التجارية وتجارب تناول الأطعمة المختلفة والخدمات المتنوعة.

وتضم قائمة المحلات الجديدة، ريد تاب فاشون، مجوهرات جوهرة، أكو برايس أوتليت، إي سيتي للإلكترونيات، ذا هوم، دبي أوديو. كما أعيد افتتاح مقهى ستاربكس بعد التجديد في ردهة بلاد فارس – الذي يعتبر أحد أجمل مقاهي ستاربكس في العالم بسبب موقعه الفريد-، وتشمل قائمة المقاهي الجديدة الأخرى، لندن ديري، لاتيا تي سموثي آند جوس بار، كافي دنياسي كوفي هاوس والملاح .

ويمكن لزوار "ابن بطوطة مول" أيضاً فحص إطارات سياراتهم واستبدالها أثناء فترة تسوقهم، وذلك في مركز جوديير للإطارات والخدمات، الذي تم افتتاحه في موقف السيارات بردهة تونس.

يستقبل ابن بطوطة مول زواره من الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ولغاية منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع.

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