تحديثات أمنية على نظام "أندرويد" في الإمارات لاغلاق ثغرات خطيرة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

اعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، عن تحديثات أمنية جديدة على نظام "أندرويد" من جوجل، بهدف اغلاق ثغرات أمنية خطيرة.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالدولة التابع لهيئة الاتصالات، في تحذير أمني اليوم الخميس، إن "جوجل" أطلقت تحديثات أمنية لنظام "أندرويد" تم فيها اغلاق مجموعة من الثغرات، اثنتان منها عالية الخطورة ويمكن أن تمكن المهاجم من تنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد على جهاز الضحية.

ونصح الفريق الوطني المستخدمين بضرورة تثبيت تحديث النظام لشهر الجاري يونيو فور توفره على أجهزتهم.

وقبل أيام، طلب الفريق الوطني إلى ضرورة تحديث منتجات "أبل" لتفادي 50 ثغرات أمنية بعضها قد يؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد.

كما طلب من مستخدمي الشبكة المعلوماتية إلى ضرورة تحديث وتثبيت الإصدار الجديد من متصفح "جوجل كروم" وبرامج "أدوبي" و"بي إتش بي" و"ساب" في أقرب وقت لتفادي ثغرات أمنية والحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات وتسريب المعلومات، إلى جانب تنزيل تحديث جديد لهواتف آيفون تغلق ثغرة تطبيق الإيميل التي تم الاعلان عنها في وقت سابق.

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية تستغل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو بغرض التخريب.

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