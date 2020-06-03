متجر إلكتروني لبيع مستلزمات التكييف في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة "تكييف"، مزود حلول تبريد الهواء في المنطقة، المتجر الإلكتروني الأول من نوعه في الإمارات، لبيع مستلزمات التكييف.

ويتيح المتجر خدمة مبيعات لا تلامسية بنسبة 100% تشمل الإجابة على استفسارات العملاء والتركيب. وقد تم تصميم المتجر مع ميزة تقديم الاستشارات الافتراضية بشأن مواصفات المكيفات المنزلية الأمثل لاحتياجات المستهلكين، ويتميز المتجر بأداة لاحتساب الحمولة المطلوبة (تلقائيًا لضمان استفادة المستهلكين من نفس خبرات التبريد الصحراوي سواء في المتجر أو عبر الإنترنت.

ومنذ بدء تطبيق قيود التنقل، ارتفعت شعبية التسوق الرقمي في المنطقة مع إفصاح 57% من متسوقي الإمارات عن زيادة إنفاقهم على التسوق عبر الإنترنت خلال هذه الفترة. كما تتوقع مؤسسة دبي المستقبل أن تسهم التجارة الإلكترونية في الإمارات بنحو 12 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2023.

وتزامنا مع هذا الطلب أنشأت "تكييف" موقعها الإلكتروني الجديد لتقديم خدمات تضاهي تلك المقدمة في متجرها الفعلي.

وقال طارق الغصين، الرئيس التنفيذي لشركة تكييف: "أدت القيود المفروضة على التنقل إلى لجوء العديد من المستهلكين إلى قنوات البيع الرقمية والبديلة. وفي مجال الإلكترونيات، يعتمد العملاء في الأغلب على نصائح الخبراء التقنيين عند الشراء - خاصة عند اختيار أجهزة التكييف المنزلي، ما دفع الشركة إلى إنشاء متجر إلكتروني لا يتيح مستلزمات التبريد المتخصصة بالمناخ الصحراوي فحسب، بل ويقدم دعمًا شاملاً ولمسة شخصية للعملاء تتيح تسوقًا سلسًا عبر الإنترنت. فهناك أداة رقمية تفاعلية للمواصفات، إضافة إلى تفعيل خط ساخن للتحدث مع فريق المبيعات في الوقت الفعلي."

كما تتوفر أيضًا خدمة التسليم في اليوم التالي والتركيب من قبل فريق فني مؤهل، يقدم خدمة لا تلامسية عند التسليم والتركيب ويتقيد بأعلى مستويات السلامة طوال الوقت، بما في ذلك الاستخدام الصارم لأدوات الحماية وتعقيم موقع العمل. كما سيتأكد الفريق من تعقيم سيارات التوصيل بانتظام لضمان أقصى قدر من السلامة أثناء تركيب أجهزة التكييف.

وستستفيد منتجات التبريد التي يتم شراؤها عبر متجر "تكييف" الإلكتروني من باقة ضمان وحماية "كول كير" الحصرية المجانية، التي تغطي قطع الغيار المجانية بالإضافة إلى أعمال الإصلاح لمدة 5 سنوات. وهو جزء من التزام "تكييف" بتلبية جميع احتياجات المشترين مع الاستمرار في تقديم خدمة العملاء المتميزة والخدمة الفنية الرفيعة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت تكييف أنها ستوفر خدمات توصيل وتركيب وصيانة المكيفات لجميع العاملين في القطاعات الحيوية مجانًا. وهو ما علق عليه الغصين قائلاً: "جميعنا مدينون لأبطال الصفوف الأمامية في الإمارات لنضالهم الشجاع في سبيل الإبقاء على استقرار وأمان مجتمعنا، فهم من يعتمد عليهم مستقبلنا القادم، لذا أردنا تكريمهم على تفانيهم الملهم".

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