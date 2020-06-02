أدنوك للتوزيع توسع شبكتها بافتتاح 16 موقعاً حول الإمارات

المصدر: أبو ظبي - البيان

وسّعت شركة أدنوك للتوزيع، شبكتها حول الإمارات في كل من أبوظبي ودبي وأم القيوين، وذلك بافتتاح خمس محطات جديدة من طراز أدنوك On The go (أون ذا جو) في مناطق مختلفة من أبوظبي خلال شهر مايو شملت جزيرة الريم والشامخة ومدينة خليفة بالقرب من مدرسة الشويفات وفي منطقتي ياس ايكرز ومنازف بمدينة العين.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لمحطات "أون ذا جو" إلى 10 محطات منذ إطلاق الشكل الجديد بافتتاح أول محطة من هذا الطراز في منطقة البطين في ابوظبي في مارس 2020.

توفر هذه المحطات الجديدة خدمات الوقود والتجزئة في المناطق التي لا تكون فيها المحطات التقليدية عملية، وبفضل تزويدها بالتقنيات الذكية، فهي تتيح للعملاء إمكانية التسوق في متجر واحة أدنوك باستخدام جهاز الحاسوب اللوحي من مركباتهم ثم تسلم مشترياتهم من المنفذ المخصص لذلك.

يُذكر أنه منذ بداية هذا العام افتتحت أدنوك للتوزيع 15 محطة جديدة على مستوى الدولة بما في ذلك خمس محطات تقليدية في دبي، وتقع اثنتان من المحطات الجديدة التي افتُتحت في دبي في المناطق السكنية التي تشمل البرشاء جنوب، والورقاء وواحدة في منطقة القوز الصناعية لتوفر مجموعة واسعة من خدمات الوقود وغير الوقود، بما في ذلك المتاجر، ومطاعم الوجبات السريعة، وخدمات غسيل السيارات، وتغيير زيت المحرك.

وفي منطقة الخليج التجاري قلب منطقة الأعمال توفر المحطة الجديدة خدمات الوقود وبيع المستلزمات الضرورية للعملاء. أما المحطة الأخيرة فتقع في المحيصنة، ديرة وتوفر خدمات الوقود وغسيل المركبات لعملاء المنطقة الصناعية هناك.

وبافتتاح تلك المحطات في دبي يصل إجمالي محطات أدنوك للتوزيع في الإمارة إلى 11 محطة إلى جانب عدة محطات إضافية تشهد مراحل متقدمة من الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن المحطات الجديدة تعتمد على الحلول الرقمية، وتوفر تجربة التزود بالوقود والدفع بصورة متكاملة دون تلامس باستخدام تطبيق أدنوك للتوزيع، بالإضافة الى حلول أخرى للدفع مثل "أبل باي" و"سامسونج باي".

بالإضافة لتوسعة شبكة محطات أدنوك للتوزيع مؤخراً على مستوى الدولة، أطلقت الشركة مركزها الأول لفحص المركبات في أم القيوين، حيث تقدم لعملائها خدمات فحص سلامة المركبات وإصدار الشهادات ذات الصلة.

وبهذه المناسبة قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في أدنوك للتوزيع: "نحن ندرك أهمية توفير المنتجات الأساسية بالقرب من العملاء في هذه الفترة، وكذلك في حال قيامهم برحلات ضرورية وسنستمر في جهودنا لتوفير أفضل سبل الراحة لعملائنا آخذين بعين الاعتبار أعلى مستويات النظافة ".

وأضاف الشامسي:" يُعد توسعنا في دبي وإطلاق محطاتنا الجديدة من طراز "أون ذا جو" في أبو ظبي، والتزامنا المستمر بتقريب خدماتنا من العملاء في جميع أنحاء الدولة محور استراتيجية النمو الطموحة التي تبنتها أدنوك للتوزيع وسنواصل في تنفيذها على مدار العام".

يعكس هذا التزام الشركة بالتوسع الذكي خلال العام2020 وما بعده وتقديم أفضل مستوى من خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة لعملائها في أبو ظبي ودبي وباقي مناطق الدولة.

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