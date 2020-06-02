"الإمارات الإسلامي" يكافئ المتعاملين بالذهب عبر حملة لتشجيع الادخار

المصدر: دبي - البيان

أعلن مصرف "الإمارات الإسلامي"، اليوم عن إطلاق حملة ترويجية خاصة للادخار، تتيح للعملاء كسب ما تصل قيمته إلى 80 ألف درهم من الذهب.

وخلال فترة الحملة الممتدة حتى يوم 31 يوليو 2020، سيكافئ "الإمارات الإسلامي" المتعاملين من المواطنين والمقيمين بمنحهم قسيمة للذهب بقيمة 2000 درهم عن كل 250 ألف درهم أو 80 ألف دولار يتم إيداعها كأموال جديدة في حساب التوفير "كنوز"، أو حساب التوفير "سوبر"، أو حساب التوفير الاستثماري، الجديد أو الراهن. ويتأهل المتعاملين للحصول على المكافأة لدى الحفاظ أيضاً على رصيدهم لمدة ستة أشهر كحد أدنى.

ولطالما كان الذهب الخيار الاستثماري المفضل في الفترات التي يلفها الغموض، لذلك تأتي حملة "الإمارات الإسلامي" الجديدة لتكافئ المتعاملين على عادات الادخار الجيدة. وسيحصل المتعاملون على قسائم الذهب إضافة إلى الأرباح والمكافآت التي يقدمها حساب التوفير الذي يمتلكونه.

وبهذه المناسبة، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يبحث الإمارات الإسلامي باستمرار عن سبل مبتكرة لمكافأة المتعاملين، وهنا يأتي دور حملتنا الترويجية الجديدة التي تتيح لهم الفوز بالمكافآت المميزة والاستفادة من الأصول الثمينة على غرار الذهب".

وأضاف: "تندرج هذه الحملة في إطار التزامنا المتواصل بدعم أهداف الادخار التي يضعها المتعاملون لتأمين مستقبلهم المالي، ونحن على ثقة بأن فرصة كسب ما تصل قيمته إلى 80 ألف درهم من الذهب سيحفزهم ويشجعهم على مواصلة الادخار، لاسيما خلال هذه الفترة التي يغيب عنها اليقين".

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