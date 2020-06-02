27 % من الآباء بالإمارات يصادفون أخطارا في صفحات التواصل لأطفالهم

المصدر: دبي- البيان

أظهرت دراسة مسحية أجرتها كاسبرسكي، العالمية المتخصصة في الأمن الإلكتروني، أن 27% من الآباء في دولة الإمارات صادفوا "شيئًا بدا مريبًا" في صفحات أطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحدد الآباء المشاركون في الدراسة أن ما بدا مريبًا في صفحات أطفالهم كان الأشخاص الذين يتفاعلون معهم، وذلك بنسبة 51%، أو المنشورات التي يشاركون الآخرين بها (47%)، أو المجموعات التي ينضمون إليها 45% أو مقاطع الفيديو المنشورة على صفحاتهم (44%).

وذكر 31% من المستطلعة آراؤهم أن أطفالهم قد شاهدوا أو سمعوا أشياء بدت مريبة لهم، سواء كانت مقاطع فيديو 76% أو صورًا 31%.

ويتضح من نتائج الدراسة وجود حاجة إلى التعرّف على اهتمامات الأطفال على الإنترنت للتأكد من أن الوضع على ما يُرام أو أن ثمّة حاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية. لكن تبيّن قلّة إدراك الآباء لذلك الأمر، فما نسبته 36% فقط منهم يتابعون أو يصادقون أطفالهم في صفحاتهم على الشبكات الاجتماعية من أجل التواصل معهم، فأحيانًا لا يكفي التواصل في العالم الواقعي ويجب على الآباء أن ينظروا بعناية في حيثيات صفحات أطفالهم ومحتواها على الويب.

وقال الباحث الأمني المختص لدى كاسبرسكي ماهر يموت، في إطار عرض نتائج الدراسة، إن من الصعب على الآباء مواكبة وتيرة التطور الحاصل في العالم، فغالبًا ما يُتركون خارج الصورة نظرًا لعدم إدراكهم للتوجهات سريعة النشوء والتغير، لكنه أكّد أن بالإمكان تحسين الوضع من خلال حرص الآباء على التواصل مع أطفالهم وضمان الحضور بجانبهم على الإنترنت، فبناء الثقة وإقامة العلاقات الجيدة معهم، يتطلبان فهم الآباء وإدراكهم للمسائل التي يتحدثون مع أطفالهم بشأنها".

وتوصي كاسبرسكي بشدة باتباع النصائح التالية من أجل تبديد أية شكوك لا أساس لها قد تنتابهم بشأن الحياة الرقمية لأطفالهم وضمان أمنهم وسلامة حضورهم على وسائل التواصل الاجتماعي:

1. التعرّف أكثر على مسألة الأمن الرقمي للأطفال، عبر استكشاف التوجهات والتطبيقات الحديثة والسلوك المتبع، من أجل الحماية من المخاطر (مثل قواعد الأمن الأساسية أثناء الاتصال بالإنترنت).

2. التواصل مع الأطفال ورسم الحدود التي يجب عدم تجاوزها، عبر مناقشتهم حول المواضع الآمنة سواء في العالم الواقعي أو على الإنترنت.

3. تثبيت حلّ أمني موثوق به للنجاح في مراقبة نشاط الأطفال على الإنترنت.

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