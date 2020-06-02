دعوة لتثبيت تحديثات "سيسكو" و"في إم وير" في الإمارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

دعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، إلى ضرورة تثبيت تحديثات أمنية وحلول مؤقتة أطلقتها كل من "سيسكو" و"في إم وير" لتفادي 5 ثغرات أمنية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالدولة التابع لهيئة الاتصالات، في تحذير أمني اليوم، أن "في إم وير" أطلقت تحديثات أمنية لـ "Workstation" و"VM WARE ESXI" و"Horizon Client" و"Fusion" و"VMRC"، تم فيها إغلاق 3 ثغرات أمنية قد تمكن المهاجم من السيطرة على النظام، كما تم إصدار حلول مؤقتة لبعض المنتجات. وننصح بتثبيت التحديثات الجديدة ومراجعة الحلول المؤقتة.

وأضاف الفريق الوطني أن "سيسكو" أطلقت تحديثات أمنية وحلول مؤقتة لـ "Modeling Labs Corporate Edition" و"Virtual Internet Routing Lab Personal Edition" تم فيها إغلاق ثغرتين في أحد أجزاء النظام يمكن أن تؤدي إلى هجمات وتخطي المصادقة، وننصح المستخدمين بتثبيات التحديثات الجديدة ومراجعة الحلول المؤقتة من "سيسكو".

وقبل أيام، طلب الفريق الوطني إلى ضرورة تحديث منتجات "أبل" لتفادي 50 ثغرات أمنية بعضها قد يؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد.

كما طلب من مستخدمي الشبكة المعلوماتية إلى ضرورة تحديث وتثبيت الإصدار الجديد من متصفح "جوجل كروم" وبرامج "أدوبي" و"PHP" و"SAP" في أقرب وقت لتفادي ثغرات أمنية والحماية من خطر التعرض للاختراق وفقد البيانات وتسريب المعلومات، إلى جانب تنزيل تحديث جديد لهواتف الآيفون تغلق ثغرة تطبيق الايميل التي تم الاعلان عنها في وقت سابق.

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية تستغل فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو بغرض التخريب.

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