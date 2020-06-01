8 نصائح لضمان العودة للطرقات بأمان

المصدر: البيان الإلكتروني

يقدم فريق عمل "أدنوك للتوزيع"، ثمانية نصائح لضمان العودة للطرقات بأمان وسط أعلى مستويات السلامة والأداء للمركبات، والتي يسهل تطبيقها في المنزل، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات الإضافية في المحطات التابعة على مستوى الدولة والتي تشمل فحص المركبات وتغيير الزيوت.

وتأتي النصائح في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وبقائكم في المنزل لمعظم الوقت، فقد نالت مركباتكم قسطاً وافراً من الراحة الضرورية.

وبينما يتخذ الجميع إجراءات الوقاية الضرورية عند الخروج من المنازل بارتداء الأقنعة الوقائية والقفازات مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، فيجب اتخاذ بعض الإجراءات للتأكد من سلامة المركبات قبل العودة لقيادتها على الطرقات، والتى تتضمن كلا من:

1- فحص المؤشرات في حال وجود أي علامات تحذيرية

2- التأكد من عمل أضواء السيارة الأمامية والخلفية بكفاءة

3 - فحص إطارات المركبة

4- فحص درجة حرارة المركبة

5- فحص مستوى السائل في مسّاحات الزجاج والتأكد من عدم وجود شقوق بها

6- فحص بطارية المركبة والتأكد من عملها بكفاءة

7- فحص المرايات وتعديلها وفق الحاجة

8- التأكد من مستوى زيت المحرك باستخدام العلامة الخاصة

وبهذه المناسبة قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "في ظل جهودنا المستمرة قيادة وشعباً لمكافحة انتشار كورونا، والحفاظ على السلامة، وفي ظل الاستعدادات لعودة الحياة الى طبيعتها على الطرقات، فمن الضروري الالتزام بأعلى معايير السلامة".

وأضاف الشامسي: "نريد التأكد من ذلك حتى قبل وصول عملائنا لمحطاتنا وذلك باتخاذهم لأهم التدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم على الطرقات، ولقد قمنا بوضع قائمة بالنصائح الأساسية وتقديم المزيد من الدعم الإضافي لمن يحتاجه من عملائنا".

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