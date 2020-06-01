"أجيليتي" تساعد تجار التجزئة على إطلاق متاجرهم الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أجيليتي، عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع إثنين من شركائها لمساعدة الشركات الصغيرة وتجار التجزئة على سرعة إطلاق متاجر إلكترونية فعالة وبسهولة تامة لبيع منتجاتهم عبر الإنترنت، مع توفير باقة خدمات رقمية سهلة الاستخدام لشحن وتلبية الطلبات وتوصيل البضائع للعملاء.

وتتضمن الشراكة "إكسباند كارت"، إحدى أبرز المنصات المتخصصة في تمكين التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، ومنصة "شيبا - Shipa" الذراع الرقمي لـ "أجيليتي".

وتساعد "إكسباند كارت" الشركات الصغيرة وتجار التجزئة على دخول عالم التجارة الإلكترونية بسرعة من خلال إنشاء متاجر إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، ثم دمجها بمنصة "شيبا" السهلة الإستخدام لتمكينهم من إدارة عملياتهم بدءاً من الميل الأول، ثم تلبية الطلبات ومتابعة مراحل الشحن، والتخليص الجمركي، وصولاً إلى خدمات التوصيل للميل الأخير.

وفي هذا الصدد قالت هنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة أجيليتي وفريق "أجيليتي فينشرز"، إن هذه الشراكة من شأنها مساعدة تجار التجزئة التقليديين وغيرهم ممن تراجعت مبيعاتهم وإجمالي إيراداتهم بسبب انتشار جائحة فيروس كوفيد 19.

وأضافت الصالح: "أن التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية أصبحتا تمثلان شريان حياة للمستهلكين الملازمين لمنازلهم وللشركات التي فقدت كافة أو بعض إيراداتها. نحن نرى طفرة حقيقية في المبيعات عبر الإنترنت في كافة أنحاء المنطقة وهو ما قد يدل على تحول دائم في طريقة تسوق الناس مستقبلاً، لذا يتوجب على الشركات إدراك الحاجة الماسة لتعزيز مبيعاتها عبر الإنترنت من خلال شركاء موثوقين يمكنهم توجيهها ومساعدتها في تحقيق النمو."

وتستطيع مجموعة شركاء أجيليتي التي تضم "شيبا" للتجارة الإلكترونية و"شيبا" للتوصيل و"إكسباند كارت" مساعدة التجار وأصحاب المشروعات على إنشاء المتاجر الإلكترونية خلال ساعات قليلة دون الحاجة لأي خبرات تقنية مسبقة، ذلك مع اختيار ما يناسب تجارتهم من حلول الشحن والتلبية والتوصيل لتمكينهم من البدء بالعمل فوراً.

تجدر الإشارة إلى أن "أجيليتي" استثمرت أكثر من 100 مليون دولار في منصة "شيبا" لتتيح للشركات والعملاء إدارة عمليات الشحن والتجارة الإلكترونية والتوصيل عبر الإنترنت.

ومن خلال شراكتها مع منصة "إكسباند كارت" تهدف الشركة إلى مساعدة عملائها في تعزيز تجارتهم الإلكترونية وتوسعهم دولياً.

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