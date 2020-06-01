"أستر" تفتتح مستشفى من 50 سريراً في دبي لعلاج مرضى كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، أحد أهم مزوّدي الرعاية الصحية المتكاملة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، مستشفى أستر للرعاية الحرجة من 50 سريراً في محيصنة بإمارة دبي، لتوفير العلاج لمرضي كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإمارات.

وجاء الافتتاح الرسمي بحضور الدكتور عامر شريف، رئيس مركز "كوفيد-19" للقيادة والتحكم ونائب رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتورة منى تهلك، الرئيس التنفيذي لمستشفى لطيفة، وأليشا موبن - نائب المدير العام في أستر دي أم للرعاية الصحية، وعدد من كبار الشخصيات والموظفين.

وتم تعيين مستشفى أستر والقصيص ومستشفى ميدكير متعدد التخصصات، الصفا كمراكز من قبل هيئة الصحة بدبي لعلاج "كوفيد 19".

ومع هذا المرفق الجديد، تعزز أستر دي أم للرعاية الصحية وجودها في الإمارات، من خلال 4 مستشفيات أستر و4 مستشفيات ميدكير.

وتعليقا على المناسبة قال سعادة حميد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، "لقد أظهر قطاع الرعاية الصحية العام والخاص في دبي شراكة مثالية خاصة لإدارة وباء كوفيد 19 وتشغيله على مدار الساعة لتوفير الرعاية المثلى للجميع المرضى. نشكر أستر على التزامها المستمر باتخاذ جميع التدابير الممكنة للسيطرة على الوباء وكذلك إضافة القدرة على علاج حالات الرعاية الحرجة في محيصنة. سيوفر هذا المستشفى رعاية يمكن الوصول إليها للأشخاص في المنطقة".

ومن جهته قال الدكتور أزاد موبين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركةأستر دي أم للرعاية الصحية: "يحتوي مستشفى أستر الذي يضم 50 سريرًا في محيصنة على جميع التسهيلات المتاحة ليكون مستشفى رعاية ثانوية / ثالثة يديره أخصائيون طبيون ذوو خبرة. إنها أكثر أهمية في المرحلة الحالية حيث يمكنها العناية بمتطلبات مرضى (كوفيد-19) الذين يحتاجون إلى رعاية متقدمة بما في ذلك أجهزة التنفس الصناعي. كما سيتناول شرط فحص واختبار سكان محيصنة لاحتواء العدوى".

وأضاف موبين: "نحن ممتنون لحكومة الإمارات وهيئة الصحة بدبي ومسؤولين حكوميين آخرين قدموا الدعم في تطوير المرفق ونظل ملتزمين بتقديم أفضل ما لدينا لمحاربة مع الإمارات العربية المتحدة ضد (كوفيد-19)".

ولتكون قادرة على توفير رعاية صحية متقدمة لمرضى (كوفيد-19) في الإمارات، تم البدء بسرعة في مستشفى أستر محيصنة بدعم من السلطات لبدء العملية، ومع هذا المرفق الجديد، تقدم مستشفيات أستر في الإمارات الآن سعة سريرية مجمعة تبلغ 310 عبر أربعة مواقع في الإمارات.

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