6 ملايين درهم و3 سيارات تسلا من "الإمارات الإسلامي" لـ 22 فائز

المصدر: دبي - البيان

أعلن مصرف "الإمارات الإسلامي"، اليوم عن أسماء 22 فائزاً محظوظاً في سحوبات الحملة الترويجية لحساب التوفير "كنوز"، والتي استهدفت تشجيع المتعاملين على تعزيز مدخراتهم عبر مكافأتهم بالجوائز الكبرى التي بلغت قيمتها الإجمالية 6 ملايين درهم نقداً و3 سيارات تيسلا.

وفاز المواطن عبدالله المري؛ والمواطنة شيخة العويس، والهندي نيتن شيندي، ومن الأردن زيد بقاعين، وقاسم خلف وسميرة سبا بجائزة نقدية قدرها مليون درهم لكل منهم.

كما فاز المواطن الهندي حسن حسين، والمواطن الأفغاني سيرات جوهاري، والمواطن المصري طارق محمد بسيارات تيسلا الثلاث. وإضافة لذلك، فاز 13 متعامل بجائزة قدرها 50 ألف درهم لكل منهم خلال فترة الحملة الممتدة على مدار ثلاثة أشهر.

وبهذه المناسبة، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا تقديم هذه الباقة من الجوائز القيمة للفائزين المحظوظين في حملتنا الترويجية لحساب كنوز للتوفير، آملين أيضاً أن يستلهم الآخرين منهم عادات الادخار السليمة لضمان مستقبل مالي مزدهر.

وأضاف الملا: "باعتباره مؤسسة تتمتع بأعلى درجات المسؤولية المالية، لطالما حرص الإمارات الإسلامي على تشجيع المتعاملين من المواطنين والمقيمين على تعزيز مدخراتهم. وذلك عبر تقديم الجوائز المتميزة مثل سيارة تيسلا أو مليون درهم نقداً والجوائز النقدية الأخرى في إطار هذه الحملة كحافز مشجع على التحلي بالمسؤولية المالية، وسنواصل بالتأكيد إطلاق المبادرات المشابهة لمساعدة المتعاملين على تحقيق أحلامهم".

انطلقت الحملة الترويجية في شهر فبراير واستمرت حتى شهر أبريل 2020، واستهدفت مكافأة أصحاب حساب "كنوز" الحاليين والجدد الذين يحتفظون بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم للحصول على فرصة الدخول في السحب الشهري على سيارة تيسلا أو مليون درهم نقداً.

ويحظى المتعاملون أيضاً بفرصة الفوز بإحدى الجوائز النقدية الأسبوعية وقيمة كل منها 50 ألف درهم مقابل الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم في حسابهم.

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