"دبي للخدمات المالية" تستضيف فعالية افتراضية حول التكنولوجيا التنظيمية

المصدر: دبي - البيان

تستضيف سلطة دبي للخدمات المالية فعالية افتراضية يومي الثاني والثالث من شهر يونيو المقبل.

وستعقد هذه الفاعلية بالشراكة مع سلطة مركز دبي المالي العالمي تحت عنوان "التكنولوجيا التنظيمية: تشجيع الإمتثال من خلال الإبتكار".



وتأتي هذه الفعالية تعزيزاً لجهود سلطة دبي للخدمات المالية لتشجيع ورعاية الابتكار في مركز دبي المالي العالمي تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وستتضمن الفعالية كلمات رئيسية وجلسات نقاشية بحضور أبرز الخبراء المتخصصين في هذا المجال من سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي والعديد من الشركات، مثل سي سي إل، وكومبلاي أدفانتج، وأونفيدو، ورولاند بيرجر وسيمونز آند سيمونز وبنك سنغافورة، حيث سيتم تسليط الضوء على أحدث التوجهات في مجال التكنولوجيا التنظيمية، فضلاً عن التدابير العملية المعنية بتطوير منظومة الخدمات المالية.

وتتيح الفعالية للجهات المشاركة فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في عالم تكنولوجيا الامتثال التنظيمي من خلال عروض يقدمها مزودو خدمات التحقق الإلكتروني عن العملاء e-KYC، والحلول الرقمية الخاصة ببدأ علاقات العمل مع العملاء ومراقبة التعاملات.

وتشمل الجهات المشاركة كُلّاً من أليثيا، وأزاكاو، وفينيرجو، ونوربلوك، وأونفيدو، وكوانتيكسا، وإس إيه إس بالإضافة إلى ثري مايندز.

وفي هذا الصدد، قال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: "يأتي الابتكار على رأس قائمة أولويات سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي. ونُدرك تماماً بأن الإبتكار سيكون العنصر الأهم في صياغة مستقبل القطاع المالي، لذلك، تشجيع وتسهيل عملية تطوير التقنيات الجديدة يعتبر محوراً أساسياً بالنسبة للقطاع".

ومن جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا التعاون بشكل وثيق مع سلطة دبي للخدمات المالية لتنظيم هذه الفعالية الهامة، التي ستتطرق إلى سُبل استفادة القطاع المالي من التكنولوجيا لتحفيز الابتكار وتقديم الحلول للمساعدة على بناء بيئة تنظيمية أكثر متانة".

وأضاف أميري، أن القدرة على جمع نُخبة من العاملين في مجال التكنولوجيا التنظيمية في المركز، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والخبراء المتخصصين ومزودي الحلول لحضور هذه الفعالية دليلاً هائل على قدرتهم برسم ملامح مستقبل القطاع المالي سوياً مع مركز دبي المالي العالمي".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز