"استلمها بنفسك" من كارفور لتوفير تجربة تسوق سريعة عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

أطلقت كارفور، التي تديرها شركة ماجد الفطيم في الإمارات، أحدث ابتكاراتها المتمثلة بخدمة "استلمها بنفسك"، والتي توفر للعملاء المزيد من المرونة والراحة عند طلب البقالة عبر الإنترنت، من خلال توفير فرصة استلامها بأنفسهم من مواقع مختارة، وحسب المواعيد التي تناسبهم.

وتأتي خدمة "استلمها بنفسك" من كارفور استجابة للطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت في ظل تداعيات فيروس "كوفيد-19"، بما يتيح للعملاء اختيار المنتجات التي يحتاجونها عبر الإنترنت وإتمام طلبيتهم بتحديد المتجر الذي يرغبون باستلامها منه، والموعد الزمني الأنسب لهم. وستتم تعبئة وتغليف المنتجات بعناية، وحفظها في برادات عند الضرورة، لحين استلامها من النقاط المخصصة لذلك في المتاجر المشاركة في خدمة "استلمها بنفسك".

وتتوفر هذه الخدمة الجديدة مجاناً لدى متاجر كارفور في "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر ديرة" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر معيصم" و"ماي سيتي سنتر مصدر" و"وافي مول".

وبالنسبة لفروع كارفور التي توفر هذه الخدمة في مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، يتوفر خيار أكثر ملاءمة نتيجة التعاون بين الجهتين، حيث يمكن للعملاء اختيار استلام طلبيتهم في مواقف السيارات، حيث سيقوم موظف خدمة العملاء بتوصيل الطلب مباشرةً إلى سيارة المتسوق.

وقال فيليب بجييون، مدير "كارفور الإمارات" لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "في هذه الأوقات المليئة بالتحديات، يبحث العملاء عن طرق جديدة وخيارات إضافية تضيف المزيد من الراحة إلى تجربة التسوق الخاصة بهم. وبدورنا كرواد في قطاع التجزئة على مستوى المنطقة، بادرنا بالاستجابة لتطلعاتهم من خلال إطلاق خدمة "استلمها بنفسك" الجديدة، لتوفير تجربة تسوق واستلام آمنة وسريعة وفق المواعيد التي تناسبهم".

ومن جانبه قال نالا كارونانيثي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "شهدنا ارتفاعاً في الإقبال على متاجر كارفور الإلكترونية في الأسابيع القليلة الماضية نظراً لتطورات الوضع الحالي، الأمر الذي قادنا لاستكشاف مبادرات جديدة لتلبية طلبات العملاء، حيث لا يرغب بعض العملاء بانتظار توصيل طلبياتهم في الموعد المتاح. لذلك قمنا بتوفير إمكانية العملاء في استلام الطلبات بأنفسهم كي نحقق لهم المزيد من المرونة والراحة في التسوق".

وستقوم كارفور بإضافة خدمة "استلمها بنفسك" بشكلٍ تدريجي في المزيد من متاجر الهايبرماركت والسوبرماركت خلال الأسابيع المقبلة في المزيد من المواقع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز