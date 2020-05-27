"الواحة مول دبي" يعاود افتتاح أبوابه لاستقبال الزوار

المصدر: دبي - البيان

أعاد الواحة مول دبي، اليوم الأربعاء، افتتاح أبوابه لاستقبال الزوار مع مجموعة جديدة من متاجر التجزئة بالتزامن مع افتتاح الأسواق التجارية في الإمارة.

وتضم المتاجر الجديدة كلا من "بيت مي" و"توي ستيشن" و"باث آند بودي ووركس" و"نزيه" و"فلورمار" و"صالون هارليز للرجال".

وبهذا الصدد قال المتحدث الرسمي باسم مجموعة الواحة مول: "لطالما كان الواحة مول دبي من وجهات التسوّق الحيوية في الإمارة، والآن بإضافة العديد من المتاجر الجديدة سيكون الزوار على موعد مع تجربة تسوّق متكاملة تلبي كافة احتياجاتهم".

وأضاف المتحدث: "تعدّ صحة وسلامة موظفينا وزوارنا وكافة أفراد المجتمع أولوية قصوى بالنسبة لنا، لذلك نواصل العمل لتشجيعهم على الالتزام بتدابير الوقاية التي وضعتها الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات".

ويواصل الواحة مول دبي التزامه الصارم بكافة التعليمات الإرشادية والتدابير الوقائية التي أصدرتها حكومة إمارة دبي للمراكز التجارية والأسواق لضمان سلامة وأمن روّادها.

وتشمل هذه التدابير تزويد مداخل المول بأجهزة لقياس درجة الحرارة، وفرض استخدام القفازات والكمامات داخل المول، وغيرها.

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