تحذير من ارتفاع معدل البطالة الأمريكي

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

حذر أحد كبار مستشاري البيت الأبيض، أمس، من أنه من غير المرجح أن ينخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى ما دون 10% قبل أن تتجه البلاد إلى الانتخابات في نوفمبر، وهو أحدث تحذير من أن تعافي الوظائف من أزمة فيروس «كورونا» سيظل بطيئاً.

وقال كيفين هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، لشبكة (سي إن إن)، أمس، إن معدل البطالة للشهر المقبل قد يصل إلى 20%، لكن بعدها يمكن أن يبدأ في الانخفاض.

وأضاف هاسيت، أن الاقتصاد قد يصل إلى «نقطة انعطاف» وربما يبدأ في الارتداد في الربع الثالث. وتابع: «البطالة ستكون شيئاً ما يتراجع ببطء».

ويسعى ترامب بقوة نحو إعادة فتح الشركات والكنائس وإعادة الحياة لطبيعتها.

وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس من أن انتعاش الوظائف سيكون بطيئاً، وستظل البطالة عند 8.6% بحلول الربع الأخير من عام 2021.

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