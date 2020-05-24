«دويتشه بنك» يطلب راتب شهر من مديريه

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

طلب مصرف «دويتشه بنك» الألماني من بعض مديريه التنازل طوعًا عن راتب شهر.وقال يورج أيجندورف المتحدث باسم أكبر مصرف تجاري في ألمانيا أمس: «هذا إجراء طوعي في إطار روح المؤسسة والانضباط التي ندير بها مؤسستنا».

كانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» تحدثت عن هذا الموضوع في تقرير. وبحسب الصحيفة اتفقت الإدارة التنفيذية في «دويتشه بنك» مع أعضاء لجنة إدارة المجموعة على التنازل الطوعي عن راتب شهر.

وأضاف أيجندورف أن البنك يعتزم إتاحة الفرصة لمجموعة أكبر من كبار المديرين ليكونوا جزءاً من المبادرة. وقال متحدث باسم البنك إن الإجراء سيسري على بضع مئات من العاملين. ويواصل «دويتشه بنك» عملية إعادة الهيكلة التي بدأها في 2019 رغم أزمة «كورونا».

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