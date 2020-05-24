بريطانيا تلزم أصحاب الأعمال بتغطية بين 20 و30 % من أجور العمالة

المصدر: (لندن - رويترز)

أعدت المملكة المتحدة خططاً تلزم أصحاب الأعمال بتغطية بين 20 و30 % من أجور العاملين الذين تم منحهم إجازة من أغسطس لتخفيف العبء الكبير لأزمة «كورونا» على المالية العامة للحكومة حسبما ذكرت صحيفة تايمز أمس.

ومددت المملكة المتحدة في 12 مايو ولمدة 4 أشهر العمل ببرنامجها للحفاظ على الوظائف وهو الجزء الأساسي من محاولاتها التخفيف من أضرار «كورونا» لكنها أبلغت أصحاب الأعمال بأنه سيكون عليهم المساعدة في الوفاء بتكلفته الضخمة.

وقالت «أعدت الخزانة خططًا ستلزم أصحاب الأعمال بتغطية ما بين 20 و30 % من أجور العاملين».

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