«مايكروسوفت» تسهم بـ 3000 وجبة إفطار عامل خلال رمضان

المصدر: دبي- البيان

قدمت مجموعة مايكروسوفت، 3000 وجبة إفطار للعمال، خلال شهر رمضان، شهر الرحمة والعطاء، حيث تشارك الشركة في دورها الخيري والإنساني، من خلال توزيع وجبات الطعام على الأقل حظاً بيننا، لتقدير جهودهم خلال هذه الفترة غير المستقرة.

في حين أن جائحة كوفيد 19 الحالية، هي أكبر وباء يصيب البشرية في الذاكرة الحية، فإن مجموعة مايكروسوفت، كانت في الطليعة دائماً، وكافحت بجهد ونشاط تفشي الأوبئة على مستوى العالم، منذ ما يقرب من 20 عاماً.

ونتيجة لتقدمها العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية، تمكنت مجموعة مايكروسوفت من ريادة المستوى التالي من مكافحة العدوى، مع مستحضرات التطهير والتعقيم الأكثر تطوراً في العالم، وكل ذلك، بينما كانت رائدة في فئة أخرى من العناية العالية بالجروح والأمراض الجلدية.

هذا الاهتمام والعناية لشفاء الجروح ومكافحة العدوى، قد تغيّر إلى الأبد الآن، وعزز حياة وصحة الملايين على مستوى العالم.

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