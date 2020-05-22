33 تطبيقاً إلكترونياً لتحويل العيدية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن إمكانية تحويل عيدية عيد الفطر المبارك عبر 33 تطبيقا تشمل تطبيقات البنوك العاملة في الدولة أو تطبيقات المحافظ الإلكترونية.

وقالت الهيئة في تعميم اليوم الجمعية بعنوان «عايدهم عن بعد وشاركهم فرحة العيد»، أن تطبيقات البنوك المتاحة تصل إلى 23 ويمكن من خلالها تحويل العيدية وتشمل تطبيقات «بنك دبي الإسلامي» و«مصرف الهلال» و«مصرف عجمان» و«أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات الإسلامي» و«سيتي بنك» و«دبي التجاري» و«بنك رأس الخيمة الوطني» و«نور بنك» و«الفجيرة الوطني» و«أم القيوين الوطني» و«الشارقة الإسلامي» و«بنك المشرق» و«البنك العربي» و«البنك الأهلي الكويتي» و«حبيب بنك المحدود» و«اتش اس بي سي الإمارات» و«يونايتد بنك» و«ستاندرد تشارترد» و«الكويت الوطني».

وأوضحت الهيئة أن تطبيقات المحافظ الإلكترونية 10 وتتضمن «المصرف الذكي – أبوظبي الإسلامي» و«محفظة بي ات – أبوظبي الأول» و«حياك – أبوظبي التجاري» و«ليف – الإمارات دبي الوطني» و«بوتيم» و«تو توك بي» و«آي ولت – اتصالات» و«أهلا – مصرف الهلال» و«انستا – الفجيرة الوطني» و«المشرق نيو».

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