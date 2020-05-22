ماذا قالت جونسون أند جونسون عن توقف بيع بودرة الأطفال؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة جونسون أند جونسون سبب توقف بيع بودرة الأطفال المحتوية على التلك في الولايات المتحدة وكندا).

وقالت جونسون أند جونسون، في بيان تلقت "البيان" نسخة منه، لقد اتخذنا قرار وقف تسويق بودرة الأطفال جونسون المحتوية على التلك في الولايات المتحدة وكندا في إطار تقييم واسع لمنتجاتنا وتحديد الأولويات في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأضافت "يشهد الطلب على بودرة الأطفال جونسون المحتوية على التلك انخفاضاً في أسواق أمريكا الشمالية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التغيرات في عادات المستهلكين، كما أن المعلومات الخاطئة حول سلامة البودرة والوابل المستمر من الدعاية المضلِّلة حول الدعوى القضائية يغذّون أيضاً هذا الانخفاض".



وأكدت على سلامة بودرة الأطفال المحتوية على التلك وأنها تتمتّع بدعم عقود عديدة من الدراسات العلمية المستقلّة من قبل خبراء طبّيين في جميع أنحاء العالم.

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