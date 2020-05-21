عروض ترويجية ضمن "خلك في البيت" خلال إحتفالات "العيد في دبي"

المصدر: وام

تشهد دبي العديد من العروض الترويجية المميزة على عدد من أبرز العلامات التجارية في قطاع التجزئة والتي تشمل المستلزمات المنزلية والملابس والأحذية وغيرها وتلبي مختلف الأذواق والاحتياجات وذلك مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وضمن حملة "#خلك_في_البيت" .

وسلطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - الضوء على عدد من أهم العروض الترويجية التي تم إطلاقها بمناسبة احتفالات "العيد في دبي" حيث يمكن للمتسوقين الفوز بجوائز قيمة عند التسوق من المحلات التجارية المتواجدة في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"سيتي سنتر ديرة" من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات التابعة لهذه المراكز بالإضافة إلى خدمة "آخر الصيحات تصلكم حتى باب البيت " و"السوق الإلكتروني".

وستتاح الفرصة لأي شخص ينفق 300 درهم أو أكثر فرصة للفوز بمبلغ 10000 درهم نقدا أو الفوز بجوائز "التذكرة الذهبية" الفورية المشاركة في هذه الحملة تتم بشكل رقمي حفاظا على سلامة المتسوقين في ظل الظروف الراهنة .

كما تقدم العديد من مراكز التسوق في دبي عروضا وخصومات وهدايا وقسائم تسوق وفرص الإطلاع على مختلف البضائع عبر التصفح الإلكتروني .

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