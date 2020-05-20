"أستر" تُطلق موقعا إلكترونيا للتأقلم مع واقع كورونا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، أحد أهم مزوّدي الرعاية الصحية المتكاملة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي والشركة الناشئة في مجال الرعاية الصحية في الهند، عن إطلاق موقع كوكبنا الجديد (Our New Earth) الإلكتروني المُصغّر.

ويهدف تقديم الدعم للأفراد للتعامل بشكل بنّاء مع أسلوب الحياة الجديد في ظل الظروف التي تفرضها جائحة كورونا (كوفيد-19).

ويُمكن لمستخدمي الموقع الجديد الاستفادة من مصادر المعلومات الموثوقة والمُدققة والتي اعتمدتها مجموعة أستر باعتبارها المدرب المؤتمن في مجال الرعاية الصحية.

وفي ظل التزام حكومة دولة الإمارات بالحد من انتشار الجائحة والعمل على تخفيف الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجي، يقع جُزء من المسؤولية على عاتق الأفراد أيضاً، إذ يتعين عليهم الالتزام بحماية صحتهم وصحة الآخرين من حولهم في ضوء استمرار الحياة في ظل الظروف الجديدة.

وتحرص "أستر" من خلال "كوكبنا الجديد" على تسهيل حياة الناس، لا سيما في ضوء تضارب المعلومات وتعدد المصادر المنتشرة مؤخراً حول كيفية التأقلم مع الظروف الحالية.

كما تُوفر المبادرة منصة متكاملة تقدم محتوى موثوق لإرشاد الباحثين عن المعلومات حول كيفية التعامل مع الظروف الحياتية والنجاح في ظلّ الواقع الحالي.

وفي سياق تعليقها على مبادرة موقع "كوكبنا الجديد" الإلكتروني المصغر، قالت أليشا موبين، نائبة العضو المنتدب لمجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية: "على خلفية التحديات اليومية التي يُواجهها الناس في كافة أنحاء العالم بعد انتشار جائحة كوفيد-19، بات من الضروري للغاية أن نضع جودة حياتنا الخاصة على رأس قائمة أولوياتنا".

وتابعت: "انقلبت عاداتنا اليومية رأساً على عقب، وتعددت المصادر التي نحصل منها على المعلومات، مثل نشرات الأخبار والأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي وزملاء العمل. ويسبب هذا التنوع ضغوطات مجهدة، وهو ما دفعنا إلى اتخاذ هذا القرار حول تطوير منصة متكاملة تُقدم المحتوى والنصائح الهامة بعد تدقيقها من قبل أخصائي الرعاية الصحية، ما يُسهل على الناس مهمة استيعاب المعلومات والحصول على ما يحتاجونه منها ليكونوا قادرين على أداء مهامهم بإيجابية في العالم الحالي الذي نعيشه. علّمتنا هذه الجائحة ضرورة العودة إلى ممارسة البديهيات، مثل غسل اليدين والنوم بشكل جيد وتناول الغذاء الصحي. ونعيش حالياً في مرحلة مثالية تُتيح لنا فرصة تطوير عادات أفضل وتعزيز صحتنا نحو آفاق جديدة.

ويتضمن الموقع العديد من النصائح والإرشادات المفيدة والهامة لأدوار مُحددة حول الصحة الشخصية والعقلية، وسُبل التأقلم مع منهجية العمل عن بُعد أو الانتقال مُجدداً للعمل في المكتب، وكيفية تحقيق التوازن بين مساعدة الأطفال في واجباتهم المدرسية وإدارة شؤون الأسرة، فضلاً عن النصائح حول الكتب القيّمة للمطالعة والأنظمة الغذائية المفيدة.

ومن جهة ثانية، يحتوي الموقع المُصغّر على استشارات حول مبادئ التشغيل الآمن لقطاعات التصنيع والتجزئة والبناء والخدمات، وهي المجالات الأربعة الأهم في المنطقة والتي لا يُمكن أن تواصل مهامها دون تواجد الموظفين في مكان العمل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز