مطار دبي يحتفظ بصدارته في عدد المسافرين الدوليين رغم الجائحة

المصدر: دبي- سيد صالح

احتفظ مطار دبي الدولي بصدارته لمطارات العالم في عدد المسافرين الدوليين خلال الفصل الأول من العام الجاري، خلال الربع الأول من العام الجاري الذي شهد بداية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لأحدث تصنيف لمجلس المطارات الدولي صدر امس.

وأفاد التقرير بأن عدد المسافرين الدوليين الذين استقبلهم مطار دبي خلال الربع الأول من 2020 بلغ 17,818,048 مسافر دولي، ليحتفظ بمكانته في صدارة مطارات العالم في عدد المسافرين الدوليين والتي احتلها على مدار الأعوام الأربعة الماضية على التوالي.

وبرغم الانخفاض الحاد في عدد المسافرين الذين استقبلهم مطار دبي الدولي في الربع الأول من 2020 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2019 «بلغت نسبة الانخفاض 19,8%» نتيجة توقف حركة السفر في غالبية دول العالم منذ فبرابر بسبب تفشي فيروس «كورونا»، إلا أن صدارته لمطارات العالم لم تتأثر، وبفارق مهم عن أقرب منافسيه، وهو مطار لندن الذي استقبل 17,734,502 مسافر دولي في الربع الأول من العام الجاري، وبانخفاض 18,7% عن الربع الأول من 2019، ليحتفظ بالمركز الثاني الذي شغله العام الماضي أيضاً.

وقفز مطار «سكيبول» بالعاصمة الهولندية أمستردام إلى المركز الثالث، بالمقارنة مع المركز الرابع الذي شغله في 2019. حيث استقبل 12,270,068 مسافر دولي في الفصل الأول من 2020، بانخفاض 20,7% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وفيما يخص عدد المسافرين عموماً الذين استقبلهم مطار دبي الدولي على مدى الربع الأول من 2020، فقد بلغ 17,823,446 مسافر، بانخفاض 19,9% عن الفترة ذاتها من 2019.

وجاء مطار دبي الدولي في المركز الثالث من حيث العدد الإجمالي، وكانت الصدارة لمطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي» بولاية أتلانتا الأمريكية، الذي استقبل 20,713,627 مسافر بانخفاض 18,2% عن نفس الفترة من العام الماضي. وحل مطار لوس أنجلوس الدولي ثانياً بعدد 15,787,322 مسافر، بانخفاض 21,7% مقارنة مع الفصل الأول من العام الماضي.

كما حل مطار دبي الدولي رابعاً في حجم الشحنات الجوية الدولية التي استقبلها خلال الربع الأول من 2020، ليحتفظ بنفس مركزه الذي شغله على مدار العامين الماضيين، حيث تعامل مع 568,142 طن متري، بانخفاض14,3% عن الربع الأول من 2019. وكانت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب مطار هونغ كونغ الدولي «972,000 طن متري، بانخفاض 10,4%» ثم «مطار انتشون الدولي» بالعاصمة الكورية الجنوبية سيؤول «647,106 طن متري، بارتفاع 3,5% »، ثم مطار شنغهاي بودينغ الدولي «578,995 طن متري، بانخفاض 6,5% » على التوالي.

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