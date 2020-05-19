نظام حديث للكشف عن الحرائق بواسطة الفيديو في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة بوش لتقنيات البناء عن طرح نسخة جديدة من نظامها القائم على الفيديو لكشف الحرائق في دولة الإمارات.

ويقوم نظام (AVIOTEC IP starlight 8000 ) بالكشف المبكر عن الحرائق بواسطة كاميرات تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتستطيع النسخة المحدثة كشف الدخان واللهب على نحو موثوق حتى عند مستويات إضاءة خافتة تصل إلى 2 لُكس.

وعملت بوش على تعزيز تحليلات الفيديو الموثوقة الخاصة بها في أجهزة الكاميرا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تقوم بمعالجة نتائج أكثر من 20 خوارزمية لاتخاذ القرار بتشغيل جهاز الإنذار على هذا الأساس، ما يزيد من مستويات الحساسية بشكل كبير دون المساس بفعالية النظام ضد حالات الإنذار الكاذبة.



وبالاستفادة من النسخة 7.61 الجديدة من البرمجية الخاصة بالنظام، بات النظام الجديد الخيار الأمثل في المناطق ذات الإضاءة المنخفضة كالمخازن والمصانع ليلاً. كما يُمكن إجراء التعديلات الضرورية على مستويات الحساسية لتتناسب مع المتطلبات من خلال الجداول القابلة للبرمجة، لا سيما في ظروف البيئة المتغيّرة.

وبناءً عليه، يُمكن تحسين فعالية النظام فيما يتعلق بالإنذارات الكاذبة، لا سيما أثناء العمليات اليومية المزدحمة، بينما يُمكن الاستفادة من عمليات كشف أكثر سرعة في الأبنية الخالية التي تتطلب مستويات حساسية عالية ليلاً.

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