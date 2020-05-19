"تعاونية الاتحاد" تطلق خدمة التسوق من المركبة الأولى بالشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أطلقت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة خدمة التسوق من المركبة في فرع مردف باتحاد مول.

وتعتبر هذا الخدمة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتأتي في إطار تقديم أفكار تسوق استثنائية تتوافق مع التطورات الحالية بسبب جائحة كورونا ، وبما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتعقيباً على ذلك، قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد " بناءً على التطورات السريعة والحالية التي يشهدها العالم وسوق تجارة التجزئة إرتأت التعاونية تطبيق هذه الفكرة الإستثنائية والجديدة والتي تسهم في رفع خيارات طرق التسوق أمام أفراد المجتمع وزبائن التعاونية، حيث توفر التعاونية خدمة التسوق التقليدي في صالات العرض، وخدمة مرافقة الزبائن والتسوق الالكتروني، إلى جانب التسوق من المركبة في فرع مردف".

وأضاف أن الخدمة الجديدة توفر أكثر من 130 منتج أساسي غذائي وغير غذائي.

وعن آلية التسوق، أوضح الفلاسي: "يدخل المتسوق بسيارته الخاصة طريق مخصصة في مواقف اتحاد مول وتتم خدمته عبر مقدمي الخدمة دون الحاجة إلى مغادرة سيارته، وبعدها يتم دفع قيمة المنتجات بمختلف الطرق سواءً نقداً أو عبر بطاقات الدفع الالكترونية أو بطاقة الأفضل قبل المغادرة".

وأشار إلى أن خدمة التسوق من السيارة تقبل إضافة المشتريات في برنامج الولاء تميز بالإضافة إلى إضافة رقم المساهم على المشتريات و تعمل الخدمة حسب ساعات العمل في فرع مردف.

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