غرفة دبي تنظم ندوة إلكترونية عن كورونا والقوة القاهرة في الإمارات

المصدر: دبي – البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع التميمي ومشاركوه ندوة إلكترونية حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والقوة القاهرة في دولة الإمارات، وذلك بمشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال وصلت إلى 479 مشاركاً.

ويأتي ذلك في إطار جهود الغرفة المستمرة لاطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة القطاع الخاص على حماية وضمان أعمالهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى تعريف المشاركين على تأثير كوفيد-19 على قطاع الأعمال والقرارات القانونية في الدولة وفيما إذا كان كوفيد-19 يعتبر قوة قاهرة. كما وسلطت الندوة الضوء على تأثير القوة القاهرة على الالتزامات التعاقدية والصناعات الرئيسية مثل الشحن والخدمات اللوجستية والطيران والعقارات.

وأدار الندوة الإلكترونية كل من عصام التميمي، الشريك الرئيس ومؤسس التميمي ومشاركوه، ونايف يحيى، شريك في التميمي ومشاركوه، وعمر عمر، شريك في التميمي ومشاركوه، ومحمد القواسمي، شريك في التميمي ومشاركوه.

وحضر الندوة أعضاء من غرفة دبي ومحاميين ومهنيين قانونيين ومستشارين تجاريين وأصحاب الأعمال وخبراء العقود ومدراء الشحن واللوجستيات وشركات التأمين ووكلاء العقارات والمستثمرين بالإضافة إلى أعضاء في مجموعات ومجالس الأعمال وهيئات اقتصادية ومهنية.

وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أهمية تنظيم هذه الندوة وذلك مع تأثير ومواجهة العديد من الشركات صعوبات في التزاماتهم العقدية خلال الوضع الراهن، مما أثر على معاملاتهم التجارية على المستويين المحلي والدولي.

وأردفت كاظم أن الغرفة تحرص باستمرار على نشر الوعي حول بيئة الأعمال وقوانينها التنظيمية واطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المتغيرات القانونية خاصة في ظل تحديات انتشار فيروس كوفيد-19 وذلك عبر تنظيم مختلف الدورات التدريبية وورش العمل القانونية الإلكترونية.

وأشار عصام التميمي، أن التميمي ومشاركوه سعداء بالتعاون مع غرفة دبي لتقديم هذا الحدث٬ وأضاف قائلاً:" انه من المهم للغاية خلال هذه الأوقات الصعبة أن يكون لدى الشركات والمؤسسات جميع المعلومات فيما يتعلق بترتيباتها التعاقدية من أجل تأمين مستقبلها ومستقبل موظفيها. ولقد أنشأنا نحن التميمي ومشاركوه منصة خاصة للمعلومات والاستشارات القانونية المتعلقة بفيروس كورونا عبر موقعنا الخاص، حيث تغطي هذه المنصة جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالأزمات".

وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.

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