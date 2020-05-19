"الإمارات الإسلامي" يتيح إجراء التحويلات المالية الدولية مجاناً

المصدر: دبي - البيان

أعلن "الإمارات الإسلامي"، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في دولة الإمارات، اليوم عن إطلاق حملة تتيح لجميع المتعاملين من الإفراد إجراء التحويلات المالية الدولية مجاناً خلال أزمة "كوفيد-19" المتواصلة.



تستمر الحملة حتى 11 أغسطس 2020 وتتيح للمتعاملين تحويل الأموال إلى أكثر من 150 دولة بأكثر من 30 عملة عبر تطبيق الهواتف المتحركة أو منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية أو فروع المصرف العاملة.

وبهدف توفير المزيد من الدعم للمتعاملين، سيجري إعفاؤهم من كافة الرسوم المصرفية ورسوم شبكة التحويل، إضافة إلى توفير أسعار صرف تنافسية تعزز القيمة المقدمة للمتعاملين.

وفي هذا السياق، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا إطلاق هذه الحملة التي تتيح لمتعاملينا إجراء التحويلات المالية الدولية مجاناً لإرسال الأموال بأمان إلى أفراد أسرتهم وأحبائهم خلال هذه الظروف الاستثنائية. وسواء كان التحويل احتفالاً بمناسبة العيد أو بمناسبة خاصة أو استجابةً لظرف عائلي طارئ، يمكن للمتعاملين تحويل الأموال من منازلهم دون أية رسوم إضافية".



وأضاف: "لطالما كنّا من أوائل المؤسسات المصرفية الإسلامية السبّاقة إلى إدراك احتياجات المتعاملين والسعي إلى تلبيتها، ولهذا تعد الحملة الجديدة بمثابة خطوة إضافية ضمن الإجراءات التي نطبقها حالياً دعماً لمتعاملينا خلال أزمة (كوفيد-19) المتواصلة. وباعتباره مؤسسة مالية مسؤولة ورائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية، يؤكد الإمارات الإسلامي على التزامه المستمر بحماية المستقبل المالي للمتعاملين ودعم طموحات المجتمع الإماراتي الأوسع خلال هذه الظروف الاستثنائية".

وتأتي حملة التحويلات المالية الدولية المجانية استكمالاً للمنتجات والخدمات المبتكرة الأخرى التي يوفرها "الإمارات الإسلامي" عبر قنواته الرقمية مثل "كويك ريميت"، خدمة تحويل الأموال إلى الهند وباكستان عبر الإنترنت خلال 60 ثانية، إضافة إلى التحويلات المحلية المجانية داخل الإمارات العربية المتحدة.

يمتلك "الإمارات الإسلامي" بنية تحتية رقمية رائدة تساعد المتعاملين على إدارة احتياجاتهم المصرفية في أي مكان وزمان. ويدعو المصرف متعامليه إلى اغتنام منصاته المصرفية الرقمية العاملة بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لتنفيذ معاملاتهم المصرفية اليومية من المنزل عبر تطبيق الهواتف المتحركة والخدمات المصرفية الإلكترونية، وعدم زيارة الفروع إلا في حالات الضرورة القصوى.

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