"سكاي واردز" يوفر للأعضاء كسب أميال الفئة بالتسوق عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

يواصل سكاي واردز طيران الإمارات، توفير مزيد من الدعم والمرونة والفرص أمام أعضائه. فقد أصبح في إمكان أعضاء برنامج مكافأة الولاء، ولأول مرة على الإطلاق، كسب 25% من أميال الفئة، وليس مجرد أميال سكاي واردز، عند إنفاقهم في كل مرة عبر الإنترنت أو لدى متاجر التجزئة في دولة الإمارات.

وأصبح سكاي واردز طيران الإمارات بهذه المبادرة واحداً من برامج ولاء قليلة جداً لناقلات جوية في العالم توفر مثل هذه الميزة.

وترتبط أميال الفئة عادة بالأميال المكتسبة من السفر وتحدد فئة العضوية، من الزرقاء إلى الفضية فالذهبية والبلاتينية. ويتمكن الأعضاء اليوم كسب أميال الفئة من خلال مشترياتهم اليومية، حتى بدون السفر، وترقية فئات عضوياتهم بشكل أسرع والاستفادة من العديد من المزايا والسفر براحة أكبر عندما تستأنف طيران الإمارات خدماتها.

كما أصبح بإمكان أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات من الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية المحافظة على فئاتهم بفضل السياسات المرنة التي يوفرها البرنامج. فاعتباراً من 1 مايو، يستطيع الأعضاء، الذين تخضع فئاتهم للمراجعة قبل 1 أبريل 2021، الاحتفاظ بفئاتهم الحالية لمدة 12 شهراً إضافياً مع 70٪ فقط من متطلبات السفر المحددة.

ومع ارتفاع الطلب على التسوق عبر الإنترنت وتخفيف القيود في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن كل ما يحتاجه أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات لكسب أميال الفئة هو التسوق باستخدام بطاقات سكاي واردز الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة وتطبيقي "سكاي واردز إيفريداي"، و"نمشي" من أحد متاجر التجزئة عبر الإنترنت.

وتشمل البطاقات الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة كلاً من: بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك الإمارات ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وبنك رأس الخيمة الوطني. ويكتسب أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات، من خلال تطبيق "سكاي واردز إيفريداي"، الأميال في منافذ البيع بالتجزئة والترفيه وتناول الطعام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "تتطلب الظروف الحرجة التي يمر بها العالم اليوم إجراءات حكيمة ومسؤولة. وقد واصلنا الاستماع إلى تعليقات الأعضاء خلال هذه الأوقات غير العادية، كما سهلنا على المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة كسب أميال سكاي واردز وأميال الفئة والاحتفاظ أو ترقية فئاتهم والاستعداد للسفر بمزيد من الراحة. نحن نعي احتياجات ومتطلبات أعضائنا وسوف نستمر في تقديم أفضل المزايا لهم، وتتميز مبادرتنا الجديدة بأنها الأولى من نوعها من قبلنا، كما تعد خطوة جريئة ومفهوماً جديداً للولاء لقطاع الناقلات الجوية في المنطقة".

ويحصل أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات على ميل فئة إضافي مقابل كل أربعة أميال سكاي واردز يكسبونها حتى 31 يوليو 2020، كما يحصلون على فرصة كسب ما يصل إلى 25 ألف ميل فئة.

ويمكن للأعضاء كسب أميال سكاي واردز على مشترياتهم وإنفاقها على تذاكر المكافأة وترقية درجات السفر وتذاكر الحفلات والفعاليات الرياضية والتجارب التي لا تشترى بالمال بالإضافة إلى تخفيض ما يدفعونه من مال عند حجز الرحلات مع طيران الإمارات.

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