ارتفاع طول شبكات "إمباور" لتعادل 386 مرة برج خليفة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي" إمباور" تجاوز إجمالي طول شبكتها من خطوط الانابيب الخاصة بنقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق الى مختلف مناطق دبي الى أكثر من 320 كيلومترا بنهاية 2019 بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بعام 2018. ويعادل الطول الجديد لشبكة خطوط نقل طاقة تبريد المناطق التي تمتلكها إمباور في الوقت الراهن 386 مرة طول برج خليفة الأعلى في العالم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ " إمباور" أن توسعات المؤسسة في شبكاتها لنقل طاقة تبريد المناطق يأتي في سياق الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة من جهة ومن جهة أخرى هي ترجمة حقيقة لجهود إمباور في تطوير بنية تحتية تتلائم مع تحقيق اهداف خطط التنمية المستدامة في دبي.

وجاء توسع الرقعة الجغرافية لخطوط شبكات "إمباور" المصنفة كأكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماتها من مناطق سكنية وتجارية ووجهات سياحية جديدة في دبي. وقد أدى أنجاز المؤسسة للتوسعة إلى خلق مناطق جديدة حيث مكنت الشبكة المتواجدة في منطقة الخليج التجاري الى مقدرتها على تغطية مشاريع واقعة على شارع الخيل، وشارع الشيخ زايد حيث تمكنت خدمات "إمباور" الوصول الى كل المشاريع، والأبراج وناطحات السحاب على جانبي الشارع بمن فيها "دبي كوكولا ارينا" ومشروع برج الوصل الذي يجري تشييده بأطول واجهة من السيراميك في العالم إضافةً إلى "فندق يوتيل"، فيما أدت التوسعة في منطقة مركز دبي المالي الى تزويد مشروع "ون زعبيل" بالخدمة، وأدى ربط شبكتي النقل والتوزيع بمدينتي دبي الطبية الى المقدرة على إيصال الخدمات الى مشاريع منطقة الجداف ومن بينها المقر الرئيسي لـ " إمباور" الذي يجري تشييده حاليا، ومقر مجلس دبي الرياضي الى جانب المباني التجارية في تلك المنطقة.

ومن ثمار انجاز التوسعة في شبكة " إمباور" إيصال خدماتها الى مشاريع تطويرية في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس منها "فندق العنوان" و"برج ون جي بي آر" " بالإضافة إلى مشاريع جديدة في مدينة دبي للإنتاج ومنطقة مدينة دبي للاستوديوهات" ومنطقة "برشا هايتس" المعروفة سابقًا باسم "تيكوم".

كما تمكنت المؤسسة وبعد تطوير شبكة نقل طاقة التبريد في 2019 إلى توفير خدماتها لمشاريع ضخمة أخرى في دبي منها توسعات منتجع ومساكن رويال أتلانتس في نخلة جميرا ومشروع ديرة ووتر فرونت.

وأوضح بن شعفار أن المؤسسة تقطف ثمار الاستثمار في تطوير البنية التحتية المتعلقة بشبكة خطوط الانابيب الخاصة بنقل طاقة تبريد المناطق الى مختلف مناطق دبي، اذ تستبق المؤسسة مواعيد استكمال الانشاءات في المشاريع التطويرية بجاهزية شبكتها لتزويدها بخدمات تبريد المناطق، لافتا الى ترسية عقود بقيمة 186 مليون درهم في العام الماضي لمد وتوسيع خطوط شبكتها لربط المشاريع بمحطات التبريد.

وتقدم "إمباور" خدمات تبريد المناطق لأكثر من 1180 مبنى، ولأكثر من 120 ألف متعامل كما تصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 1.53 مليون طن من التبريد، وتقدم الشركة خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل واجهة دبي المائية، وبلو واترز، ومجموعة جميرا، وجميرا بيتش ريزيدنس، ومركز دبي المالي العالمي، والخليج التجاري، ومدينة دبي الطبية، وأبراج بحيرات جميرا، ونخلة جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، وحي دبي للتصميم، والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.

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