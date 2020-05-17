"هواوي" تنظم أول حدث رقمي تفاعلي للمستهلكين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تنظم شركة هواوي، أول حدث رقمي تفاعلي للمستهلكين "Huawei Eid Super Live" في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن يتم بث الحدث مباشرة على قناتي هواوي العربية الرسميتين على فيس بوك ويوتيوب ابتداءً من الساعة 9 مساء يوم الاثنين 18 مايو الجاري.

وستمنح هواوي الفرصة للمقيمين في دولة الإمارات خلال البث المباشر للاستفادة من العروض الرائعة، والتي تتضمن تخفيضات تصل إلى 80٪ لفترة زمنية محدودة، وخصومات خاصة، وقسائم فورية، وجوائز مجانية والمزيد.

فيما سيتمكن المشاهدون من الاستفادة من العروض والصفقات المذهلة وهم في منازلهم، سيكون بإمكانهم أيضاً التفاعل مع ضيف البث المباشر، المفضل لدى المعجبين، نجم كرة القدم الإماراتية عادل جمال.



وخلال البث المباشر، سيتمكن المستهلكون في دولة الإمارات الحصول على خصومات خاصة إلى جانب جزائز مجانية كل 10 دقائق، بالإضافة إلى خصم إضافي على أسعار العيد الحالية وأكواد قسائم فورية لإنفاق المزيد والحصول على توفير أكثر.

و سيتم اختيار 12 فائز بشكل عشوائي عن طريق السحب.

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