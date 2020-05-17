"دبي الإسلامي" يدعم برامج ومبادرات "خليفة الإنسانية" بـ 3 ملايين درهم

المصدر: وام

تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية دعماً مالياً بقيمة 3 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي للمساهمة في تنفيذ برامجها التعليمية والصحية والإفراج عن المساجين وتسديد مديونياتهم.

وأطلقت المؤسسة مع بداية شهر رمضان المبارك مشروع توفير 4.5 مليون وجبة إفطار للعمال في أبوظبي والعين والظفرة ومشروع المير الرمضاني بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع والذي استفاد منه حوالي 46 ألف أسرة على مستوى الدولة.

ويأتي هذا الدعم من بنك دبي الإسلامي في ظل التفاعل غير المسبوق بين مختلف القطاعات في الدولة، خاصة في ظل الظروف الراهنة ، لا سيما أن البنوك والمؤسسات المالية تعد من أهم ممولي البرامج الإنسانية والخيرية التي يستفيد منها ملايين البشر على مستوى العالم.

وقال سعادة محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن الدعم الدائم من بنك دبي الإسلامي لمشاريع المؤسسة ، يمثل نموذجاً يحتذى به، ويعكس الحس الإنساني العالي الذي يتمتع به القائمون على البنك لتعزيز وترسيخ الشعور بالمسؤولية الاجتماعية.

وأعرب عن امتنانه لبنك دبي الإسلامي على دعمه المستمر لبرامج المؤسسة ..

مرحبا بالعمل إلى جانب مؤسسات مصرفية ومالية مرموقة مثل هذا البنك للمساعدة في تحقيق رؤية الإمارات الإنسانية لتكون في طليعة الدول على الصعيد العالمي.

وأكد الخوري أن مؤسسة خليفة الإنسانية تسعى دائما لتعزيز شراكتها مع المؤسسات الحكومية والهيئات والبنوك وشركات القطاع الخاص ليكونوا داعمين ومساندين لها ومشاريعها التنموية والإغاثية داخل وخارج الدولة.

تجدر الإشارة إلى أنه في 18 مارس الماضي تلقت مؤسسة خليفة الإنسانية تبرعا نقديا بقيمة 1.2 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، لدعم المبادرة التي أطلقتها المؤسسة لتوفير أجهزة حاسوب /لابتوب/ للطلبة في المدارس والجامعات الحكومية للبدء في تطبيق نظام التعليم عن بعد تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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